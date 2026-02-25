我早年在中國研究所工作，只是偶而寫一兩篇專業文章，到美國後開始向中文報紙投稿，還要從我女兒高中申請大學前討論申請作文時說起。我們這裡的英文大報是「華盛頓郵報」(Washington Post)和「巴爾的摩太陽報」(Baltimore Sun)，她認為報上一些文章的寫作水評也很一般。對我寫的英文的評價更慘：平滑無味，語態單調。我有些不服，表示偉大的作品更在乎其內容，尤其是新聞，讀者關心的是新聞的內容，文字只是表達的過程，有時並不需要華麗的辭藻，簡單明瞭適合更多人閱讀。我女兒的英文水準我沒能力評價，只知道她美國大學入學考試SAT英文和寫作都是滿分。她哈佛大學畢業申請醫學院時，在一個哈佛教授的實驗室工作，負責的是寫實驗室簡報和各研究小組的課題進展過程，想必英文不會差。我是成年後來美國，英語只是半路出家的第二語言，無法與從小在美國受教育的小孩相比。中文作為母語，閱讀寫作都更流利些，於是我便開始向社區中文報紙投稿。我只是我手寫我心，分享一些自己所經歷過的事情，而且想像讀者也有興趣的故事。不想一發不可收拾，還在北京出了兩本書。

格局打開一點，野心也膨脹了，在中文大報上寫文章。開始我一直把自己定義在海內外熟悉的簡體中文報刊，雖然我閱讀繁體字並無障礙。但有時總覺得對政治語境把握不準，無法直言不諱地表達內心，少了點暢所欲言的快感，儘管我對敏感的話題沒什麼興趣。

我從八十年代就開始閱讀「世界日報 」，「世界日報」在北美華文報紙中發行量居版首，在平板手機還未問世的年代，主要還是從紙質媒體獲取資訊。那時我住紐約市 ，一份厚厚的「世界日報」是兩毛五分錢一枚Quarter硬幣的價格。通勤的交通公具是地鐵 ，每天習慣在地鐵口報亭買一份「世界日報」，從版面到分類廣告內容都很豐富，華人社區海內外的新聞就更多了。於是我選擇在「世界日報」上寫文章，一是「世界日報」是北美最大的中文報紙，其次是寬鬆的氛圍沒有什麼太多限制。科技進步，簡體與繁體的轉換也就電腦上多點一下滑鼠的事。

現在是自媒體爆炸的時代，幾乎所有人都可在互聯網上發聲，但自由的代價是真假難辨。一些AI合成的作品假得可以和真的一樣，一般人沒仔細斟酌，還真容易被忽悠。誓死捍衛個人說話表達的權力聽起來不錯，但也要讓人相信說的是真話。媒體有政治傾向或經濟利益考量可以理解，但不說假話應是底線。所以，我更願意堅守傳統，總覺得有機構背書，有編輯把關更靠譜些，「世界日報」滿足了我這一點需求，還是心存感激。多年下來，我在「世界日報」、「世界周刊」上寫過不少文章，整體氛圍感覺舒適。

讓我用簡單通俗的語言表達：我喜歡「世界日報」。