「世界日報」與「聯結」

我與世界日報 的關係很簡單：它一直都是我生活中的一部分。五十年來，我是讀者也是常投稿的作者。因為世界日報立場公正，我在內心中不會擔心或害怕被世界日報誤導的疑慮。

我在世界日報五十周年慶賀之際，只想談談一件想不到的事。這絕不是世界日報創刊時所預想得到的結果。那就是世界日報產生了一種潛流：「聯結」。

先從有些寫稿的作者來說，不止一次我讀到某人因讀到一則作品，看到描述的故事，才經由世界日報的編輯聯絡上久違的好友或親友。這是純粹辦報業的額外服務，每次我都為此而感動。

在我工作的年代中，岳父有幾年與我們同住。他由台灣來，不操英文，所以家中的世界日報是他每日的讀物。我同他没有任何的話題可聊，但藉世界日報，若我們讀到了同一件事，就會聯結我們，使我們有話可談，可以互相交換意見，談談各人的想法。

同樣，妻子有時注意到報上某個明星，藝人，也會主動講給我聽，雖然我完全對那些歌星不在意，但經她由世界日報讀到的消息，也把我倆更有效率的聯結了。

我寫過一篇小品，提起我自小就習慣吃母親在家做的泡菜，我也會自己做泡菜，刊載後居然有老友讀後回信大大誇獎我，說我是個泡菜專家。當然這些只是恭維的話，但內心還是蠻溫暖的！這一點潛流也算是額外的小確幸。

最近有大量的作品講述中國文革的經歷。由這些真實的故事中，由他們描述個別的困苦經驗中，使我對那些困苦、絕望、無助的時段，塑造出一個具體的概念。這種「聯結」會深深地扎根在我的心中。

有一段時期，我分享自己的一些故事，想到就寫下來，發表在世界日報上。那段時間我們大學同班同學固定有聚會，不時都會在一起聊聊天，總是有同學誇獎提及「又讀到我的文章」。這也增加一些分享話題，使我們「聯結」得深刻些。

想一想：整個人類就是要「聯結」。臉書就是很好的一個例子。陌生人經過臉書可以產生不同程度的關係。臉書的生意就是「聯結」。任何時候上網，廣告商的宣傳就會自動出現，想「聯結」網上用戶來宣傳產品。我想世界日報没有策劃這一招，但也潛在地默默地做了貢獻。