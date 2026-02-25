大陸著名學者季羨慕林在他的九十述中是這樣寫的。我竟活過了從心所慾不踰矩之年，又進入了耄耋的境界，要向期頤進軍了。如今正如季老所言，我也糊里糊塗地活到了九十！

上世紀三十年代出生的我。國中時代大陸更換了天地，舊社會的影響不深但是對那個時代的上海還是有點記憶。在新社會的五十年代那時我們風華正茂，與同班好友在國慶十週年時人民廣場上通宵歡舞的景象難以忘懷。以後的生活歷經了大大小小的各種運動。終於迎來了改革開放，國門開啟了一逢。年過半百之軀隨著潮流擠出了門要去看看這大千世界。談何容易呀人生地不熟，開門七件事哪一樣少不了那個綠票！在焦慮，迷茫，苦悶，思親，鄉愁的種種煩惱中一路走來，總算安穩的家給了我一個有在溫暖港灣中憩息的場所。看到兒女受到良好的教育，在自由的天地裡做他們想要做的事，看到天真無邪的ABC孫子在追尋自已的夢。心終於平靜了。回憶人生之途，一路過來邁過多少坑坑窪窪，快到人生終點站時踏上平坦之道，想把沿途走過的片段記錄下來，讓下一代的子孫知道我們是如何走過來的。

感謝世界日報 給了我這個機會。

話從2019年說起，那年夏天我與老伴參加了一個14天的環歐遊輪，當船行到巴塞羅那停留一天后，第二天早餐時旅客們正翹首以待，盼望著早點離岸可及時抵達下一站羅馬，這時廣播裡傳來了船長的聲音。 「女士們先生們早安。我是船長，我要向你們報告一個消息……」

原來是船上的引擎故障為了安全，航行不得不在此終止。接著船長宣布了一系列的應急措施與補償計畫。發生這樣的事故，在旅行生活中也是一種難得的經驗。回到西雅圖後我把這次經過，寫了一則短文「海上遇奈(難)記 」投到世界周刊。感謝世界日報的支持，我的小文居然被刊登了。這很出乎我的意外，多年來世界日報陪著我們，從國內外大事到工商信息，體育娛樂以及豐富多彩的文藝副刊，無一不是我們關心及興趣的資訊。對投稿到世界日報自己總覺得沒有把握。第一次投稿居然被採納了，這給了我很大的鼓舞。

從此開始我就落續地向副刊家園版、上下古今版及世界周刊投稿。我把家庭的教養及對雙親的思念，心靈的感悟以及自身在海內外的生活經歷前後寫了三十多篇的小文陸投稿在世界日報的各個副刊上。對父母的思念寫了「雙親的背影」、「父親的文房四寶」、「母親的枕頭」、「九上長城的父親」和「父親的結婚照」，對自己的人生經歷寫了「出國之途路迢迢」、「那一年我邁過了柏林牆」，對兩位姐姐於我的關愛我的愛寫了「大姐從北京歸來」和「大雁塔下憶當年」，對兒子當年赴美留學的艱辛寫了「出國前後」，把在旅行生活中的逸事寫了「為烏克蘭 孫女們祈禱」、「一次難忘的下午茶」，和「我在德國 獻廚藝」等等多篇小文與大家分享。我把每篇刊登的文章剪輯下來並配上與文章內容有關的照片張貼在一起，並把它們裝訂起來，成了一本家庭生活與個人經歷的記錄簿。

感謝世界日報對我的支持與鼓勵，讓我能堅持地做下來。回看裝訂成冊的這個本子，是我留給後輩的存照，每篇每頁世界日報為我留下了記錄，在此我向世界日報表示衷心的感謝，並祝愿她向更好的未來發展。