在「世界日報」留下足跡

冰荷
前幾天收拾東西，發現了幾張「世界日報」稿費的收據，時間是2006、2007年。時光荏苒，不僅我記不得發表的第一篇文章是什麼，更記不得是什麼時候發表的，連這些紙質收據也早淹沒在記憶的長河裡。幸虧留下了當時的收據，才知道與「世界日報」的淵源是這麼早。在「世界日報」創刊50週年徵稿時偶然碰到，不能不感嘆是機緣。

這樣算下來我給「世界日報」投稿已經近20年。20年的風風雨雨，不管是旅途的見聞，歸國的感想，還是在加拿大生活的片段，都在「世界日報」留下我的足跡。與「世界日報」發表時間長了，幾乎就沒有給其他的報紙上投過稿，一切都輕車熟路，文章由電子郵件發過去，確定此文從未發表過後的一、兩個月就能在網上刊出，之後的幾個月就可以收到支票，不管金額大小，是一種對勞作的犒勞。副刊不僅有大名鼎鼎的作家、詩人，也有名不見經傳的文學愛好者。報紙兼容幷蓄，在海外和兩岸三地都是被公認很有檔次的報紙。

現在有這樣有副刊的報紙是少之又少，有的高質量的報紙辦不下去，只好停刊。即使個別報紙有副刊，因為地區性的限制，內容也感覺格格不入。只有「世界日報」的各種刊欄，非常適合我們這些在海外的華人，都是我們熟知的生活。雖然在當地買不到「世界日報」，但在互聯網馳騁的今日，並沒有影響我天天看報，從另一個角度瞭解世界。

另外喜歡「世界日報」的編輯，除了標題和地名，基本是我寫什麼就發表什麼，編輯不會肆意修改，表示了對作者的最大尊重。與副刊的編輯打交道二十年尊姓大名一概不知，這中間可能老編輯都已經退休，換上了新的骨幹，依舊也是默默無聞。但正是這種對作者的尊重，使得我把幾乎所有的文章都投給了副刊。

以前主要是在「副刊」發表文章，後來發現「家園小品」、「上下古今」都可以發。內容不同，對象不同，徵集的稿件也不同。副刊不適合的作品，在其他的園地一樣開花結果。

更使人高興的是90歲老母20多年前寫的「記憶的碎片」也陸陸續續在「上下古今」發表了。當時看到齊邦媛發表的「巨流河」，才意識到這些記憶是如此的珍貴，需要變成文字，讓更多的讀者看到，成為歷史傳承的一部分。於是從「我的父親」開始，母親流水般的記憶在這個她從不可能看到的網站上一篇篇發表了，那是回不去的中國，那是發黃的影像。如果母親在20多年前就看到自己的東西發表，不知會激勵她寫出多少東西。但在有生之年看到，也是對她的水平的認可，一種莫大的榮譽。

