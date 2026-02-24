一九八幾年，年輕的我跟隨著留學的浪潮來到美國東南州。初來乍到，一切都感覺新鮮有趣；可是數月之後，因語言不順和課業壓力，思鄉之情不時升起，甚至抑鬱到心底隱隱作痛。偶爾聽前期學長們說起學校有中文報紙，我馬上動念去尋找，也終於在主圖書館底層發現了世界日報 。

從此每當我心情低落、備感疲憊時，圖書館就會有我的蹤影，不是為了看書，而是為了我的「世界日報」。翻開報紙，看到熟悉的中國字，就有如在異鄉遇見親人，那是一種釋懷和安心，也是我當時最重要的精神糧食。

距離我們大學城一、兩小時車程的大城市裡，有幾間中國超市。那幾年裡只要有機會去，必定會買幾份世界日報。好似松鼠在秋天累積過冬的堅果，我把報紙帶回住處，放在書桌上，心裡喜滋滋的，準備回頭慢慢細讀享受。那不僅僅是新聞，更是一條連結家鄉的心靈之鏈。

後來我成了家，有了自己的房子，生活穩定下來。爸媽來美國小住的那段日子，我們特地訂了世界日報。雖然當時家裡已經裝了「小耳朵」（衛星電視）能夠收看中文節目，但對我們一家來說，報紙仍然是不能取代的存在。尤其是讀中文系的爸爸，他每天必做的一件事，就是展開熟悉的報紙，映入眼簾的是各地新聞與文學藝術，關懷世界的同時，也品味了家鄉的味道。

再後來，孩子們漸漸長大，周末去中文學校學會了簡單的國字。外婆最喜歡的遊戲，就是指著報上的大標題考他們認字。有一次外婆指著報紙，小孩認得斷斷續續，卻很認真地念出：「明天……要……開世界……生大會。」全家笑成一團。那一刻，我突然覺得，世界日報不僅給我做伴，在不知不覺中也悄悄參與了孩子們的成長。

我曾經鼓起勇氣，把自己的心情寫成一篇小文章寄去投稿，沒想到竟然被刊登了。當我看見那份印刷著自己文章的報紙，內心很激動，那份欣喜今天想起来仍感溫熱。

時間走進網路時代，世界日報也沒有停下腳步，推動了電子版本。我雖然已不再天天拿到紙本，卻依舊每天固定打開電腦，瀏覽當天的新聞報導。在資訊爆炸的時代，訊息滿天亂飛，真假難辨，但世界日報始終是我最信任的新聞來源，像老朋友一樣穩穩地靠得住。

退休 後常常出國旅行，有時十幾天的奔波忙碌，都不曉得世界變成了什麼樣子。但在緊湊的行程裡，我仍然會抽幾分鐘打開手機的世界日報，確認地球依然運轉，也確認了自己仍與世界保持連結。

紙本報紙對我來說，不只是閱讀新聞和欣賞文學。切西瓜、切鳳梨時，我常把舊報紙墊在底下，所以果汁不會流滿桌面；切完了，還可以順便把果皮包起來丟進垃圾袋。以前家裡小狗還在的時候，舊報紙也是她緊急時最可靠的小角落。雖然這些利用，「委屈」了世界日報，但它在我們家裡真的是物盡其用，從精神糧食到生活幫手，都發揮得淋漓盡致。

回望過去這麼多年，「世界日報」好像一個密友，見證了我從留學生到成家，從年輕到中老年，從忙碌上班到退休閒適。它陪我走過許多人生階段，給我知識、慰藉、陪伴，也與我共同記錄了世界的改變。

如今世界局勢瞬息萬變，科技不斷翻新，但我深深祝福世界日報：在未來的歲月裡，堅持初心，堅定而長久地陪伴世界各地的華人 在異鄉打拼的日子。

50年，對一份報紙來說是榮耀，對一個讀者如我，則是滿心的感謝。