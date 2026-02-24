我1984年來美求學，就讀的密蘇裡新聞學院訂有各種中文書報，使我一入他鄉就有緣與世界日報 結為親密伴侶，每天必讀而後快。世界日報不僅有及時嚴謹的新聞報導，更有週刊、副刊、古今等各具特色的引人版面，美不勝讀。然精彩繽紛中家園版尤受我青睞，蓋因它全與日常生活息息相關，家長里短，親切隨和，誠為讀者都能心領神會並共用韻味的溫馨家園。更有意義的是家園版還是我躍躍欲試投稿的首選，是慷慨接納並允我處女作亮相的發祥地。

我的初試啼聲在1993年，因為年僅兩歲的幼女時常語出驚人，便寫了題為「小小鬼丫頭，大大想像力」的短文投寄。其時電子郵件和電子網報均未成氣候，加上我居住的南方小城難以購買華文報紙，文章發表後我竟毫不知情。湊巧老友李同學在北卡州讀到此文並寫信相告，我方知拙作已付鉛字。我致信報社請求郵寄該日報紙，報社寄來其時採用的骨董式直排版，與今之橫排版不可同日而語。

嘗到甜頭後我自然一發不可收，按耐不住地頻頻記錄一閃而過的靈感，一心與讀者分享突發奇想和些許經驗。承蒙編輯抬舉，我的稿件居然連得首肯，幾番見諸家園報端。尤巧的是我第74篇文章題為「獨立節煙火」，正好對應7月4日國慶日。家園版對我的厚愛令人鼓舞，所以我盡可視家園版為我的發福地。

家園的文章都記述身邊熟悉的人和事，容易引起共鳴和聯想，促發我舉一反三地思考，寫下相關反應和感想。比如我在家園幾次讀到有關網路詐騙 的文章，不由想到自己的類似遭遇，於是先後撰寫了「我的網上豔遇」和「數碼折價券詐騙案」兩文，一說我的微信帳戶突現一個美女搭訕誘惑的故事，另一則講述我上穀歌網站申請超市數碼折價券卻兩次信用卡被盜用的愚蠢經歷，兩文都被家園版刊載，對我本人是刻骨教訓，對他人卻有提醒防範之效。

2021年底家園刊登了我寫的「善小亦可為」一文，讚揚首都華盛頓一個華人 商店樂於接受我電話訂購過期世界日報並單獨存放等我領取的故事（我是為搜集有我文章的報紙）。沒想到次年1月家園刊登一位女士文章，開宗明瞭地說是受我「善小亦可為」一文啟示而聯想到她經歷的受惠於他人的一系列好人好事，包括陌生人為她丈夫燃油耗盡的車輛加油的故事，確實感人肺腑。我為自己的豆腐文章能在讀者群中產生漣漪效應而感欣慰，同時也為家園版的神奇影響力感到驚訝。

退休後我閒暇大增，自然愈加筆耕不輟，儘管人微言輕也要抓取發言權，力爭多抒己見。借助現代電郵威力，我與家園的編輯有了頻繁的網路接觸，常線上上談兵，互相溝通。雖素未謀面，卻因文結緣，得到編輯的傾力襄助和熱心提攜，可謂亦師亦友，得益匪淺，所以稱家園為我的發聵地也毫不誇張。

忠於職守的編輯每次回郵都會提出中肯意見，認真與作者切磋。比如我有一文講述隔壁一位80多歲白人老太的喜歡多嘴多舌，擬題「愛管閒事的白老太」。編輯建議別用白老太提法，以免種族歧視之嫌。我理解編輯有豐富經驗和全盤考慮，遂改題為「愛管閒事的芳鄰」，發表後反覺多了幾分詼諧感。

細心的編輯有時為文章的個別字句和標題可不厭其煩地反復電郵往來，再三斟酌，誠如一字之師，幫作者推敲不已。比如我寫的「林肯蠟像遇難」一文，原題是「氣候轉暖迫眉睫」，只為突出地球暖化緊迫性。是編輯審視後認為不夠引人，建議在蠟像融化上做文章，這才有後來的形象化標題。考慮到版權問題，編輯又幾次詢問照片是否由我自己所攝，容不得任何偏差，讓我不得不佩服編輯兢兢業業和一絲不苟的專業水準。

世界日報的編輯堪稱幕後英雄，他們在審閱和甄選稿件過程中嘔心瀝血，默默奉獻，從不出頭露面和譁眾取寵。他們握有取捨大權，卻不居高臨下，盛氣淩人，而是對作者真誠相看，平等對待，使我每每有如沐春風之感。所以我要借此文大聲為編輯吟唱讚美歌，給他們送上由衷謝意和點贊。

曾幾何時一併爭奇鬥艷的僑報和明報等華文報紙轉眼皆因大浪淘沙而俱往矣，唯旗幟鮮明的世界日報依然燦爛笑春風，欣然迎來50華誕。我得與世界日報相伴40餘年而不離不棄，從急切閱讀到為之寫稿並惠受禮遇，風雨同舟度年華，實為本人之榮幸。祝願世界日報繼續砥礪前行，一如既往地為華人提供高品位讀物和精神養料，永做讀者心目中鼎盛興旺和春意盎然的暖心家園。