隨著世界科學的進步，瞭解外部世界需要掌握真實的要領，而拓寬眼界和明亮心靈的方法，就是每日看報。透過吸收常識和他人經驗，這每一扇新知識的窗戶都為我們提供了超越侷限的機會，讓我們見識更廣闊的世界。

正如俗話所言：「人不出門，能知天下事。」這正是每日瀏覽新聞的意義所在。無論發生何種事件，新聞的傳播總是及時的，真相擺在眼前，無論我們是否關心，這些資訊都會吸引我們的目光，讓我們深入探究。

在當今的E世紀，傳播媒介的迅速發展令人驚訝，網路使得新事物以秒為單位迅速傳播，每件事情都以光鮮亮麗的方式展現。無論是好事還是壞事，事實的報導有助於提高人們的警覺性，讓我們也注意周圍人的不當行為，以防範未然。

提到「世界日報 」，我在80年代初次接觸它。隨著報紙版面不斷增加，它涵蓋了新聞、社會、醫療到健康飲食等多方面的內容。政治新聞的多樣性、社會問題的驚人訊息和好人好事的報導，都是它吸引讀者的原因。

特別是社區新聞，與我們的切身利益息息相關，尤其是涉及華人社群年長者的詐騙報導。儘管新聞不斷提醒大家，卻仍有許多受騙事件頻繁發生。近一兩年，這一現象愈演愈烈，年長者成為受害者的比例增加。詐騙者的手段層出不窮，現在常改變策略，透過不經意的問候來接近目標。

行騙在金光黨時期，曾在住家聖谷(San Gabriel)附近晨走時，有對阿美尼亞（Armenian)男、女開著車向我們招手，我們沒理他們，接著他們把手上的東西拿起來給我們看，一看是金項鍊。他們趁機接近我們，大概看我脖子和手上沒有任何東西，就離開了。過一段時間就看到世界日報刊登這對男女圖片，在其他城市專門針對年長者和女性搶劫財物。社區新聞報導讓我瞭解周圍的大小事件，如電信詐騙、學校槍擊案、社區搶劫案等，使我明白保安問題的嚴重性、重要性，也不得不提醒自己及家人的安全。

社區新聞報導多次提醒讀者，詐騙集團 已不再使用舊有的手法，而是轉向與個人資產和財務高度相關的健康保險及聯邦醫療保險 （Medicare）等領域，因為長者往往缺乏對新型詐騙手法的防範意識。

在華人集聚較多的城市，常和我先生在麥當勞(McDonald )吃早餐時，會看到有客人慢慢地邊吃邊看「世界日報」，他們專注的神情讓我聯想到，自己在家看報從容不迫的樣子，似乎一切都可以慢慢進行，直到看完報紙再說。

當然，社區新聞報導也帶來了許多快樂時刻。每當我看到認識的朋友們獲獎或升遷，甚至表演獲獎等喜訊時，我都會將這些佳事分享到我的朋友圈，讓大家一同開心。

最吸引我的是藝文版，從上下古今到家園版，這是我花最多時間去欣賞作者的作品。當我看到別人的故事，也想起曾有過的經驗。寫的旅遊文章，如描述前往西班牙的帕薩隆納（Barcelona）聖家堂（La Sagrada Familia）、土耳其的棉堡（Pamukkale）和聖索菲亞大教堂（St. Sophia Museum）的經歷，這些故事喚起我對過去的回憶，也促使我想提筆寫下自己的心情。

寫到美食方面的食物，每個家鄉的做法，都有家鄉的味道，看著敘述的內容也能跟著流口水，也想大膽嘗試一下。

看報紙不僅僅是獲取新聞的方式，它還是一種文化的延續和生活的儀式。「世界日報」的多樣性版面似乎滿足了不同人的需求與喜好。這樣的雙向交流不僅拉近了人與人之間的距離，也讓我們在不斷變化的世界中，成為我們的思考和反思，擁有更多的理解與支援。