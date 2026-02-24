一份可以讀到老的報紙

「世界日報 」50歲了，但她還是那麼年輕。這些天來，我一如既往地登入世界日報網在線，看「觀點最新」裡貼出針砭時政、精闢獨到的社論。「世界日報」用秉承於「公平正義」價值信念提出的評述，讓人細讀最深入詳盡的新聞與深度分析，社論執筆以多元化及不同角度的觀點和重磅社評，倡議美國社會與世界大小事、提供政經時事深度分析，為讀者拆解及分析時局，可謂知音滿天下，讀者遍全美。「世界日報」的社論不僅分析美國社會深層次矛盾，與世界拆解結構性問題，還進一步的精闢分析美中台關係的重要性。這些社論內容權威、重點突出、論述精辟，是廣大讀者的重要學習參考。

在美中台關係進入新階段的日子，我幾乎做到天天讀社論，如此執著讓許多親友不解：我為什麼對這一份報紙的評論文章耗費那麼多精力？因為這份報紙，她沒有忘記讀者。社論執筆用當下流行的分析與評述，以及這些關注觀點議題，即時且正確地提供最貼近全球華人 需求，與最深入詳盡的新聞與深度分析，讓讀者瞭解美國與世界發生的重要事件，深受廣大讀者的肯定與推薦。

隨著今秋美中關係再度緊張，貿易戰、科技戰方興未艾，即使不關心國際地緣戰略競爭的讀者，也難免被關稅帶動的物價漲跌、經濟興衰所影響。美中雙方在金融、科技、貿易、太空等領域持續博弈，同時尋求戰略緩衝與實力蓄積。這不僅影響區域安全與盟友關係，也使台灣等國面臨機會與風險，需要提升韌性並深化區域合作來應對局勢變化。

譬如：整個言論版先由頂級權威執筆的社論向讀者講述美中關係因稀土、關稅等議題再度緊張，再由專家們分析認為這場緊張關係為「新常態」下的「暫時停火」或「休戰」循環。報紙再以自媒體的形式推出線上專欄「名家觀點」，邀訪國內名家分析美中在科技、地緣政治領域的深層競爭，和期待了解創意趨勢、獲取新知的讀者，尤其是與網路世代的年輕讀者分享他們的觀點以及對國際大事的觀察分析。同時，「世界日報」副總編輯魏碧洲再從美國觀點，在「一洲焦點」節目為讀者分析每一周美國熱門話題，真的非常棒。

「世界日報」50歲了，歲月如斯，青春不老。今天，她依然保持著一以貫之的價值取向和評論水準。川習峰會後，社論「川習會 沒有解決此刻的美中戰略問題」，重磅指出川習會並沒有解決現階段的美中重大戰略問題，即時且正確地提供最貼近全球華人關心的話題，並且深入詳盡的新聞與深度分析，讓讀者和美國與世界發生的要事無限暢通。「世界日報」已成為我生活的一部分，你把讀者放在心上，讀者把你放在眼裡，你真是一份可以讀到老的報紙！