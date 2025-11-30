周日動動腦／世界第一張股票是在哪個城市的交易所發行？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.當北美入冬，南半球的澳大利亞卻是春季燦爛花季，雪梨和坎培 拉尤以哪一種花聞名？

2.西元1606年，世界第一張股票是在哪個城市的交易所發行？

3.巴西曾在1929年因咖啡 豆生產過剩，向哪一家公司尋求協助，為其開發即溶咖啡？

4.清代哪位名人給自己訂下「修身十二法」，其中包括每天靜坐一小時？

5.「北斗九星」是北斗七星再加上哪兩顆星？

6.巴基斯坦 的錫亞科特市只因一事聞名：該市一千多家工廠供應全球70%的何種東西？

7.朱元璋建國之後所建的第一個都城叫「明中都」，它位於現今哪個縣市？

8.2016年美國一家名喚「Pair of Thieves」的公司將12月4日訂為「全國襪子日」，該品牌發跡於哪個城市？

9.幽默題：哪顆牙最後長出來？

10.美國大約有30個州都有種植大豆，其中哪四個州是主要產區？

答案：1.藍花楹 2.阿姆斯特丹 3.雀巢 4.曾國藩 5.左輔、右弼 6.足球 7.鳳陽縣 8.洛杉磯 9.假牙 10.伊利諾、愛荷華、印地安納、明尼蘇達