我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

周日動動腦／世界第一張股票是在哪個城市的交易所發行？

吳菲
聽新聞
test
0:00 /0:00

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.當北美入冬，南半球的澳大利亞卻是春季燦爛花季，雪梨和坎培 拉尤以哪一種花聞名？

2.西元1606年，世界第一張股票是在哪個城市的交易所發行？

3.巴西曾在1929年因咖啡豆生產過剩，向哪一家公司尋求協助，為其開發即溶咖啡？

4.清代哪位名人給自己訂下「修身十二法」，其中包括每天靜坐一小時？

5.「北斗九星」是北斗七星再加上哪兩顆星？

6.巴基斯坦的錫亞科特市只因一事聞名：該市一千多家工廠供應全球70%的何種東西？

7.朱元璋建國之後所建的第一個都城叫「明中都」，它位於現今哪個縣市？

8.2016年美國一家名喚「Pair of Thieves」的公司將12月4日訂為「全國襪子日」，該品牌發跡於哪個城市？

9.幽默題：哪顆牙最後長出來？  

10.美國大約有30個州都有種植大豆，其中哪四個州是主要產區？

答案：1.藍花楹 2.阿姆斯特丹 3.雀巢 4.曾國藩 5.左輔、右弼 6.足球 7.鳳陽縣 8.洛杉磯 9.假牙 10.伊利諾、愛荷華、印地安納、明尼蘇達

咖啡 洛杉磯 巴基斯坦

上一則

百科／6方法讓加拿大雁遠離草坪 不再聚集、滿地糞便

下一則

生活／花事，情未了

延伸閱讀

關注「名」生？南京5A級景區朱元璋介紹牌 現低級錯誤

關注「名」生？南京5A級景區朱元璋介紹牌 現低級錯誤
周日動動腦／美國哪兩個州沒有實施日光節約時間？

周日動動腦／美國哪兩個州沒有實施日光節約時間？
周日動動腦／全球約80%的香草都來自哪個國家?

周日動動腦／全球約80%的香草都來自哪個國家?
周日動動腦／檀香、沉香、麝香、龍涎香，哪一種最貴？

周日動動腦／檀香、沉香、麝香、龍涎香，哪一種最貴？

熱門新聞

1976年台灣第一批去RCA受訓的工程師，後來都是台灣半導體產學界的巨擘。左起曹興誠、倪其良、曾繁城、戴寶通、劉英達、陳碧灣、史欽泰、RCA公關主任。（圖／史欽泰提供）

封面故事／5道題 看「造山者」的使命感

2025-11-23 01:30
「造山者－世紀的賭注」近日在灣區上映，紀錄片導演蕭菊貞(中)、兩位製片人蔣顯斌(左)和陳添順(右)也巡迴分享拍片心路歷程。(記者江碩涵╱攝影)

封面故事／「造山者」台灣奮鬥故事 呼應矽谷精神

2025-11-23 12:15
「開車前一定要暖車」，是流傳已久的冬季駕駛迷思。(美聯社)

你知道嗎／天冷開車前 真的需要「暖車」嗎？

2025-11-23 01:17
示意圖。(Photo by Antonino Visalli on Unsplash)

本周星座／獅子座諸事順遂 巨蟹座好運相隨

2025-11-23 01:00
書名：從邊緣到核心-台灣半導體如何成為世界的心臟 作者： 史欽泰、陳添枝、吳淑敏 出版社：天下文化 出版日期：2025年3月 (圖取自博客來)

封面故事／台灣偷走美國的晶片事業？ 「從邊緣到核心」一書澄清誤解

2025-11-23 16:24
川普總統在「又大又美法」當中為領取加班費、小費的勞工以提供減稅福利。(美聯社)

稅務漫談／川普2.0法案系列：未報加班費、小費 雇主尚不會被罰

2025-11-23 01:10

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉