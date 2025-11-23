娛樂／美Z世代影視口味大轉彎：友誼勝愛情 最恨三角戀

Netflix影集「星期三」劇照。（取材自IMDb）

不管到了什麼時候，青年人永遠是好萊塢 最看重的目標觀眾，他們有大把的時間和相對充足的經費用於視聽娛樂消費。能夠抓住年輕人的眼球，就意味著抓住了利潤，把握了未來。

加州大學洛杉磯分校下設的研究機構，8月針對美國1500名10歲至24歲的青少年，進行一年一度的內容偏好民意調查，發現不少有意思的趨勢。樣本在種族、民族、性別、性取向、能力、經濟和地域等各個方面，基本反映了美國青少年人口的多樣性。

2024年的同一調查發現，美國青少年最歡迎的影視內容類型是奇幻片（36.2%）。到了今年，喜歡奇幻片的青少年占比一下子回落到25%。與之相對的，喜歡那些貼近自己生活的故事，即以和「我」一樣的普通人作為主角的影視作品的青少年卻是大幅增長。對此，研究報告分析認為：「青少年現在更希望能與作品角色產生共鳴，更希望能就此與同齡人建構起社群來。」

愛影視作品甚於網紅

此外，按照這項調查的結果，美國青少年對於電影和電視作品的興趣依然相當濃厚，甚至有57%青少年認為，自己看電視和電影的時間要比大人所想像的更長。

報告稱：「電視和電影是青少年話題的主角，53%受訪青少年更樂意與朋友討論電視、電影，而非社群媒體 上的網紅內容，更偏好後者的只占到18.6%。而且，當青少年想和朋友一起看東西時，選擇電影的人數達到31.2%，也是選擇看社群媒體上的網紅內容的兩倍（15.6%）。簡單來說，就是傳統媒體同樣可以具有社交屬性。」

如果情況真是如此，對於美國影視產業而言，恐怕算是一個好消息。當然，即便美國青少年依然愛看影視作品，也不會是來者不拒，什麼都看。與去年類似，調查發現如今的美國青少年對友誼的興趣，遠大於愛情。

有近六成受訪者表示，他們「希望看到更多以友誼為核心的影視內容」。即便是愛情故事，有60.9%受訪者表示，自己更希望看到的是「以情侶之間的友誼，而非性愛作為故事核心」。

這些偏好與受訪者列出的「最喜歡的影視作品」名單也完全相符。今年排名前十的作品中，「怪奇物語」(Stranger Things)、「星期三」(Wednesday)、「海綿寶寶」(SpongeBob SquarePants)、「K-POP：獵魔女團」(KPop Demon Hunters)、「夏日之戀一」(The Summer I Turned Pretty，又譯「我變美的那個夏天」)確實都是「以友誼為核心的劇集和電影」。盡管這些作品也涉及奇幻或超自然元素，但「相對更接地氣，奇幻程度較低，超自然現象的發生是在與現實生活相似的某個平行世界」。

至於最讓美國青少年討厭的影視作品內容，目前看來則非「純粹基於肉體吸引力」的戀愛關係莫屬了，還有三角戀也是年輕觀眾最厭煩的題材之一。據調查，有48.4%受訪者認為現在的「影視作品中已經充斥著太多性愛和性內容」。總體而言，愛情題材在美國青少年希望看到的影視作品主題列表中排名倒數第三位。

捨銀幕半數用3C看片

另外，對於好萊塢而言，得知青少年依然愛看他們製作的影視作品，固然算是欣慰。但對於美國的影院和電視台行業而言，這項報告得出的結論卻並不積極。因為青少年固然仍然愛看影視作品不假，但調查發現相比在電視、串流平台平台上或電影院 觀看影視作品，大約五分之二的人其實更習慣在YouTube或TikTok等社群媒體平台上觀看影視作品。有近20%的人表示他們總是以這種方式觀看，23.3%的人表示他們「大多數時候」都以這種方式觀看，只有9.2%人表示「從不這樣」，12.4%的人表示「偶爾這樣」。

此外，調查顯示有近一半人幾乎只在手機、平板電腦或筆電上觀看影視作品，而不是在電視上或是電影院觀看。由此，調查結論寫道：「他們並沒有拋棄電視節目和電影——他們只是重新定義了觀看方式和地點，並將電視節目和電影視為一種彼此聯繫的媒介。」