移民專頁／EB-1A已獲准 有幾種方式保持配偶身分

讀者問：

我的EB-1已經獲批，我計畫下個月遞交I-485。我國家利益豁免(NIW)案的排期是2022年12月，所以我可以遞交。我的太太幾天前剛辭職。我原本打算因為I-140還有一段時間，先從H-1B 轉為H-4，休息一陣子，然後等拿到 Combo EAD再找新工作。但現在我的EB-1A已經獲批，而太太也已經遞交辭呈，無法繼續工作來維持她的H-1B身分。

不過，我的I-485所需文件幾乎都準備好了，應該可以在兩個月內順利遞交。如果我太太的H-1B寬限期還有效，她是否需要先申請從H-1B轉為H-4，再去遞交I-485？

答：

針對你太太的情況，大致上有三種選擇。問題在於她想採取哪一種，而這可能取決於USCIS審理官員的裁量：

1.最普遍的選項：申請從H-1B轉為H-4。因為只要在期限內提交身分轉換申請，就能保留非移民 身分。

2.第二選項：在H-1B持有人離職或失業後的60天寬限期內提交I-485。這需要移民官理解並接受H-1B持有人在寬限期內仍屬合法身分。

3.第三種選項：超過60天寬限期後再提出申請，依據「移民法」第245K條規定，只要是基於就業的申請，且申請人是持簽證 合法入境美國，即使最多有180天不在合法身分內，仍可提交調整身分申請。這需要移民官更多的理解與酌情。