愈來愈多零售商借助AI制定促銷策略，精準計算商品降價多少，既能吸引顧客，又能保障利潤路透

AI摘要 文章摘要整理： 黑五促銷愈來愈多由AI精算，商家在維持銷量下縮小折扣幅度，消費者雖仍熱衷購物，卻更需要比價與留意實際成本。

不少消費者等「黑色星期五 」搶購心儀商品，但今年折扣力度可能不如預期。愈來愈多零售商借助人工智能 （AI）制定促銷策略，精準計算商品降價多少，既能吸引顧客，又能保障利潤。對消費者而言，想在年底購物季撿便宜，可能變得更難。

路透社報導，從服裝品牌Gap到運動品牌Under Armour，都已使用AI工具輔助經營，分析庫存、消費需求及商品價格，判斷何時推出優惠、折扣力度應有多大。分析結果往往發現，即使減少優惠，也未必會影響銷量。

AI定價公司Kapnova執行長James Sun透露，一家大型美容品牌原計畫在今年黑五 期間，將某款護膚品以六折出售，但AI分析後建議改為七折。另一家AI軟體公司First Insight也曾建議某品牌，將原定「買一件、第二件半價」的促銷活動，改為第二件六折。

這類AI工具可綜合分析商品銷售紀錄、庫存、競爭對手售價，甚至天氣及經濟狀況，預測消費者在不同價格下的購買意願。過去，商家為清理庫存或吸引新客，可能直接推出大幅折扣；如今，AI能幫助商家判斷，是否有必要讓出這麼多利潤。

部分商品已出現折扣縮水跡象。以運動內衣為例，市場研究機構Centric Market Intelligence數據顯示，過去一年，參與促銷的運動服飾商品比例有所增加，但運動內衣的平均折扣力度卻從36%降至32%。

據Scripps News報導，黑五的購物模式近年也發生變化，由實體店購物改網購。2024年，全美約8030萬人在黑五當天前往實體店購物，創五年新高，但次年黑五購物人數低於疫情前水平。

另一方面，消費者的購物熱情並未明顯減退。德勤會計事務所（Deloitte）23日發布調查顯示，今年87%的受訪消費者計畫參與黑五及網購星期一促銷活動，創十年新高，預計平均花費624元，與去年持平。

面對商家日益精明的定價策略，消費者購物時不妨多做一步。聯邦貿易委員會（FTC）建議，購物前可記下商品型號、規格等資訊，利用可靠的比價網站查詢不同商家的售價，或設定降價提醒。除了折扣比例，也應留意加上運費、稅費後的實際支出。此外，部分商家對特價商品另設退貨限制，下單前最好確認能否全額退款、是否須自行負擔退貨運費等。