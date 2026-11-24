黑色星期五（Black Friday）是美國年度重要購物旺季。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： WalletHub指出近4成黑五商品未降價，真正優惠差異很大，消費者應比較各零售商現價與歷史價格，避免被表面折扣誤導。

黑色星期五 是美國年度重要購物旺季，但促銷商品不見得都是全年最低價。個人理財網WalletHub調查發現，近四成商品在黑色星期五未提供實質折扣，價格與平時相同，甚至更貴；相較之下，消費包裝商品及服飾類商品的折扣較值得關注。

WalletHub分析師Chip Lupo表示，約38%黑色星期五商品沒有給消費者帶來實質優惠。不過，真正降價的商品平均折扣約25%，最高可達80%，顯示不同商品之間的優惠幅度差異不小。

WalletHub分析不同商品類別的折扣情況，指出消費包裝商品及服飾類商品，是消費者可以優先留意的品項。

調查提醒，消費者不宜只因商品標示黑色星期五特價就下單，購物前最好比較平時價格及不同零售商 的優惠，才能確認是否真正買到划算的商品。

First for Money報導，生鮮食品價格比較工具CartHappy創辦人John Laramie指出，超市每周會調整數百萬次商品價格，而黑色星期五更是零售業全年價格變動及動態定價最密集時期之一，消費者不應完全相信商品標示的原價。

他建議，最簡單的辨別方式，就是忽略商品標籤上劃掉的原價，直接比較目前其他零售商同樣商品的售價。Laramie表示，真正划算的優惠，應該是商品現價低於競爭對手。

零售業顧問公司Retail Cities北美區董事總經理Bryan Gildenberg也向First for Money表示，消費者最應比較的是同一商品目前在其他零售商的售價。如果某家商店的價格低於其他所有通路，而且商品正好是自己需要或想購買的，即使不知道30天前的價格，也不影響判斷這筆交易是否划算。

購物比價工具Phia共同創辦人Phoebe Gates提醒，消費者不應只比較單一零售商的折扣。例如，某商店標榜商品降價四成，但另一家零售商可能以更低的日常價格販售同一商品。因此，跨平台比價才能避免被表面折扣誤導。

此外，查看商品過去的價格紀錄，也有助判斷促銷是否真的難得。Phia另一共同創辦人Sophia Kianni表示，黑色星期五的折扣，可能是以商品建議售價，而非近期實際成交價為計算基準。消費者不應只看折扣百分比。

她建議，購物前查看商品歷史價格，並比較不同零售商的最終售價，才能了解是否真正拿到優惠。

不過就算部分商品有優惠，但優惠幅度不過大，仍較難吸引到消費者。WalletHub另一項調查顯示，85%的受訪者預計，今年節日購物支出將與去年持平或更少。