檀木香味的這款非常適合冬季沐浴使用。（記者王若然／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 好市多黑五促銷露得清Rainbath沐浴液，檀木香味久違回歸且被讚像大牌香水，吸引會員趁折扣囤貨，但也有人批評配方近年疑似變稀、香味變淡。

老牌露得清（Neutrogena）Rainbath系列沐浴液近日加入好市多黑五 促銷商品行列，該產品以獨特香味吸引不少老顧客回購。好市多目前上架原味及檀木香味（Santal）沐浴液，均減5元。不少民眾趁機囤貨，因其中檀木香味獨特，媲美某支大牌香水味。且該味道已經在好市多斷貨大半年，買到不容易。

Rainbath沐浴液是不少民眾使用多年的品牌。有華人 近日在南加州好市多驚喜發現其兩種味道的沐浴液都在打折。原價19.99元，現價14.99元，每位會員限購五瓶，20日截止。其中檀木香味道，讓不少顧客覺得驚艷。一網友在好市多官網稱，這款沒有肉桂味，有皮革和煙燻木質調的味道，就像Le Labo 33號香水。該香水官網售價250元。有華人網友稱，「斷貨很久，上次買的還剩一點捨不得用。」

這款外表淡黃色的沐浴液特別適合冬季使用，其溫暖的木製香調，聞起來像是坐在有溪水的枯木上，聽著潺潺流水，沐浴著冬季陽光，加上一點淡淡花香。中性木質香調適合男女使用。根據該產品在好市多官網介紹，其融合帶有大地氣息的檀香、佛手柑與琥珀香調。

Rainbath沐浴液的原味是橙黃色瓶，是經典柑橘味。此外還有藍色的Ocean Mist，味道讓人想起夏季乾淨的海水味；綠色為梨加綠茶味，香甜的梨子香與綠茶平衡的很好。

在該沐浴液好市多頁面，顧客對這款產品有相當高的評價，共6302個評論，打分4.8顆星（5星滿分）。

名為Riff的用戶留言：「有史以來最好用的沐浴乳。保濕、清爽，而且不會在浴缸或淋浴間留下皂垢。」

另一用戶留言：「我有嚴重濕疹，但用這款完全不會讓皮膚發作。它非常溫和，香氣充滿異國風情。」

不過也有用戶抱怨，Rainbath的配方不穩定，近幾年有質量下降趨勢。一用戶僅給一星評價：「這款產品我已經用了超過40年。他們調整過幾次配方，但它依然是我的最愛。我最近在好市多買的這瓶，標示添加「維生素E」，我覺得其實是加了水吧。它已經不太算是凝膠質地，倒在手上幾乎撐不到我拿來洗澡就流掉。此外，現在的香味也幾乎聞不出來。很遺憾，我以後不會再買這款產品了。為省一點錢就把整個產品毀了，真令人難過！」

這款Rainbath沐浴露目前在好市多打折，原味和檀木香味均減價5元。（記者王若然／攝影）