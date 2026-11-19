黑色星期五將近，Coach Outlet推出特價優惠，Corner Zip wristlet手腕包更推出四折價。（Coach官網）

AI摘要 文章摘要整理： Coach Outlet提前推出黑五優惠，Corner Zip Wristlet從75元降至29元，另有多款包款與配件同步降價。

黑色星期五 （Black Friday ）將至，不少商家提前開跑！根據雅虎 （Yahoo）購物專欄，Coach名牌折扣購物中心（Outlet）提前推出多項優惠，其中，原價75元熱銷的Corner Zip Wristlet拉鏈手腕包，現推出四折優惠價29元等。這款小巧實用的多用途收納包，是該品牌最暢銷商品之一。

Coach Outlet一直是選購優惠皮夾與包包的好去處。以Corner Zip Wristlet手腕包來說，有多種顏色與款式，從經典黑色皮革，到標誌C字母布款一應俱全。包內有兩個信用卡插槽，同時放置錢包、鑰匙、手機，甚至一、兩隻唇蜜都不是問題，相當適合不愛拿大款包包四處走動者。

超過2300位Coach Outlet消費者對這款包給予五星評價。許多人稱讚「尺寸恰到好處」。一名消費者說，「這個尺寸可完美放進我其他手提包，當我不想帶著手提包出門時，它非常好用。」

此款腕包長6.25吋、寬四吋，可放入最新款iPhone 18 Pro或iPhone 17。容量更大的Large Corner Wristlet大型手腕包，目前也推出優惠。其他提前降價的包款還包括名片夾Mini Skinny ID Case，特價39元（原價75元）；Ashton Wristlet原價125元，特價59元；City Tote從295元降價至172元等。