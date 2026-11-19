曾在去年吸引消費者關注的楓糖鬆餅風味玉米脆球（Maple Pancake Flavored Puffs），不僅受到喜愛美式甜點風味的消費者關注，也有人試吃後，直呼味道神似台灣經典零食「乖乖」。（記者謝雨珊╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： Trader Joe's秋季限定楓糖鬆餅風味脆球回歸，美國台裔消費者認為其口感神似乖乖，也讓這款台灣經典零食再度成為話題。

美國連鎖超市Trader Joe's秋季限定零食再度回歸！曾在去年吸引消費者關注的楓糖鬆餅風味玉米脆球（Maple Pancake Flavored Puffs），今年重新出現在門市貨架，每包售價2.49元。這款以楓糖為主題的季節性零食，不僅受到喜愛美式甜點風味的消費者關注，也有人試吃後，直呼味道神似台灣經典零食「乖乖」。

Trader Joe's今年發布秋季商品介紹，將這款楓糖鬆餅風味脆球列入秋季商品陣容。商品以玉米粉及糙米粉製成，外層添加楓糖漿粉、糖蜜及天然香料，呈現帶有楓糖香氣的甜鹹風味。每包約4盎司（113克）。

住在南加州巴沙迪那的曾小姐表示，從口感看，這款零食並非想像中美式甜點常見的濃郁甜膩，而是以酥脆的玉米脆球為基底，外層帶有淡淡楓糖甜味，同時保留些許鹹香。她形容，這款零嘴吃起來像原味米果裹上一層薄薄的楓糖，甜而不膩，酥脆又涮嘴，很適合追劇時享用，讓她意外「一吃就停不下來」。

她另外也分享，這款零食的味道，約有八成接近台灣的乖乖，但奶香較淡、甜度也較低，整體口感稍微粗糙，有時吃起來也像玉米大棍零嘴，因此形容它是「低配版乖乖、高配版玉米大棍」。對習慣台灣米果及玉米零食的她來說，這種熟悉的味道似乎多了一份親切感。

美國網路社群也有不少消費者分享試吃心得。有網友表示，產品的楓糖鬆餅風味相當明顯，吃起來令人驚喜，甚至有人分享已經連續購買多包。不過，也有部分消費者認為楓糖香氣略帶人工感，對產品的評價並非完全一致。

值得注意的是，這款產品屬於Trader Joe's秋季季節性商品，並非全年固定販售。由於去年曾有消費者想再次購買時，發現商品已經下架，今年重新回歸後，也有網友表示要趁機多買幾包，以免錯過。

至今已經問世超過50年的乖乖，是台灣人從小吃到大的記憶。甚至有「機器放乖乖」的迷信說法，在2021年，英國BBC曾以「讓台灣科技業『乖乖』的好運點心」（The 'good luck' snack that makes Taiwan's technology behave）為題，報導台灣特殊的文化。美國科技媒體Tom's Hardware近日報導乖乖罷工事件，標題更直接將乖乖封為「台灣晶片護身符」，內文提到，一些迷信的工程師認為台灣晶片發展的另一個關鍵，就是將這包傳統綠色包裝零食「乖乖」放在半導體和其他電腦產品的生產機器上，因為人們普遍認為這個零食能帶來好運。

至今已經問世超過50年的乖乖，是台灣人從小吃到大的記憶。甚至有「機器放乖乖」的迷信說法。（取自經濟日報）