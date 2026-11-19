收藏家透露如何才能買到連鎖超市Trader Joe's的迷你帆布購物袋。（本報檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： Trader Joe's原價2.99元的迷你購物袋在TikTok帶動下爆紅，粉絲徹夜排隊搶購，甚至成為巴黎、倫敦街頭的身分象徵，並催生高價轉售市場。

不要再追逐名牌包了，美國西岸現在最熱門包包之一的價格比一杯咖啡還便宜。

加州 郵報（California Post）報導，連鎖超市Trader Joe's原價僅2.99元的迷你帆布購物袋搶購熱潮持續，忠實粉絲甚至不惜熬夜也要買到這款夢寐以求的超市購物必備品。現在，有一位加州粉絲聲稱，他已經掌握到購買秘訣。

洛杉磯 時報攝影師羅阿（Raul Roa）表示，他已擁有幾乎所有款式的Trader Joe's迷你購物袋。為了避開人群，他甚至會半夜在店外露營。他的策略是：凌晨1、2點就到店門口報到，帶上折疊椅，做好長期抗戰的準備。

羅阿說：「你必須做好心理準備，很可能得等上八個小時。」

羅阿表示，他以往對去Trader Joe's購物不曾這麼執著過，這是因為他之前都是在上午8時左右抵達Trader Joe's，但總是空手而回。之後，他開始提早幾個小時出發。

現在，這項夜間購物之旅甚至成為他的社交活動之一，在南加州各地的Trader Joe's，他總能見到一些熟悉的面孔。

這種出人意料的時尚現象已超脫超市貨架，Trader Joe's價格低廉的購物袋竟成了全球身分象徵。

羅阿說：「你會看到人們在巴黎和倫敦街頭拎著Trader Joe's的購物袋，它能提升你的身分地位。」

Trader Joe's於2024年推出了紅色、海軍藍、黃色和森林綠四種顏色的迷你購物袋，這些購物袋迅速在TikTok上走紅，隨後推出的粉紅彩色系、萬聖節主題和條紋款，更是激發了收藏家們永無止境的搶購熱情。

衛報（The Guardian）報導，今年7月，為了搶購最新款的條紋購物袋，數百名消費者在日出前就聚集在聖塔克拉里達（Santa Clarita）一家Trader Joe's前，工作人員向前250名顧客發放號碼牌，每人限購四個袋子。

這場搶購熱潮也催生了一個利潤豐厚的轉售市場，一些投機取巧的消費者試圖以驚人的高價轉售這些廉價商品。目前，一組四件的Trader Joe's復活節限量版迷你粉彩購物袋在eBay上的售價高達222.22元。