感恩節火雞折40元 Instacart 5天限量5萬份
Instacart在感恩節前後推出火雞折扣、購物員補貼與免配送費優惠，盼在物價上漲下刺激美國消費者採買節慶食材。
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Instacart在感恩節前後推出火雞折扣、購物員補貼與免配送費優惠，盼在物價上漲下刺激美國消費者採買節慶食材。
感恩節採買食材，整隻火雞也能算進促銷門檻。據美食媒體《Delish》16日報導，雜貨配送平台Instacart將於11月18日至22日推出限量優惠，單筆符合條件的訂單滿50元，指定整隻火雞最高可折40元。若火雞售價在40元以內，便可全額折抵。活動每天最多發放1萬份，五天合計最多5萬份。
根據Instacart公告，活動期間每天美東時間中午12時開放領取，相當於加州上午9時。消費者須到Instacart的感恩節活動頁點選領取，並在同一天完成下單。每名顧客在五天內限用一次，當日名額用完即止。優惠限美國境內，適用於參與活動零售商販售的指定整隻火雞，冷藏或冷凍皆可。
火雞的原價也計入50元門檻。例如，購物車內有一隻售價35元的合資格火雞，再加15元符合條件的食材，就達到門檻。折抵後，商品小計為15元，適用稅費另計。若選的是45元的火雞，火雞本身折抵後仍須付5元。酒類不能用來湊足最低消費。
平台也為替顧客採買的購物員提供節日優惠。Instacart表示，將向1200名符合資格、今年完成訂單量名列前茅的美國購物員發放40元雜貨折抵，可用於購買火雞或其他感恩節食材。符合資格者將於18日收到電子郵件，內附領取方式。
火雞活動22日結束後，Instacart將從23日至25日提供另一項優惠。購買符合條件的感恩節食材滿10元，可免配送費，服務費及其他適用費用仍須支付。這項優惠同樣須先領取、當天下單，每人限用一次。
Instacart委託The Harris Poll於9月底調查2016名美國成年人，74%受訪者擔心雜貨價格上漲會影響今年的感恩節開支，仍有半數受訪者表示，即使價格上漲，也不會省去火雞或縮減分量。Instacart的訂單資料顯示，去年感恩節前一天的配送訂單量，比當年其他日子的日均訂單量高出65%。
活動期間購物車需先達到滿50元，才能讓指定整隻火雞最高折40元；若火雞售價在40元以內可全額折抵，超過部分仍需自付。 優惠於11月18日至22日每天美東時間中午12時開放領取，每天限1萬份，五天合計5萬份。消費者需先領取並在當天完成下單。 平台將向1200名符合資格的美國購物員發放40元雜貨折抵；另在23日至25日提供滿10元免配送費優惠，但服務費與其他費用仍需支付。
精華 FAQ
活動期間購物車需先達到滿50元，才能讓指定整隻火雞最高折40元；若火雞售價在40元以內可全額折抵，超過部分仍需自付。
優惠於11月18日至22日每天美東時間中午12時開放領取，每天限1萬份，五天合計5萬份。消費者需先領取並在當天完成下單。
平台將向1200名符合資格的美國購物員發放40元雜貨折抵；另在23日至25日提供滿10元免配送費優惠，但服務費與其他費用仍需支付。
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