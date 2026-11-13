華生為省錢發起 加州多所大學組好市多社團 「2周採買1次」

UC San Diego學生Costco俱樂部舉辦的吃烤雞賽。（取自UC San Diego官網）

AI摘要 文章摘要整理： 加州UC學生為省伙食費，紛紛成立好市多俱樂部，透過合購大包裝食品、載送同學採買，並以活動和比賽帶動校園社交。

在很多華人眼中，大學生往往只靠微波即食泡麵、烹煮盒裝起司通心粉，或是在學校餐廳忍受那些稱不上美味的餐點來填飽肚子。但如今，富有創意、懂得精打細算的加州 大學（UC）學生，正積極尋求吃得更好，同時還能省伙食費的方法。好市多 俱樂部（Costco Club）因此在校園內應運而生。

據SFGATE報導，過去幾年來，由學生自主經營、並獲得大學官方認可的好市多俱樂部，陸續在加州多所大學校園成立，包括戴維斯加大（UC Davis）、洛杉磯加大（UCLA）以及聖地牙哥加大（UC San Diego）。這些社團的吸引力很簡單：學生通常沒有太多空間存放大量商品，因此可以透過合購、分攤大包裝商品的費用，不但能省下不少錢，還有機會藉此結交朋友、增進社交。

這些好市多俱樂部中，最早成立的是聖地牙哥加大的社團，由Johnny Gong於2022年創立。目前擔任社團第二任社長的，是四年級國際商業系學生李可欣（Kexin Li 譯音）。由於成立時間最早，這個社團的活動或許也最積極。他們每兩周舉辦一次好市多採購之旅。

談到創立社團初衷，以及如何幫助學生節省食品雜貨開銷，李可欣向SFGATE表示，好市多的商品品質真的很好，而且不必在數量上有所妥協。許多商品的加價幅度不得超過14%。李可欣指出，該社團在Instagram上約有1000名經常參與活動的活躍成員，而目前帳號的追蹤人數則有約7000人。

社團利用社群宣傳好市多採購行程，以及一項已成為社團招牌的比賽：好市多Kirkland品牌烤雞大胃王比賽。這項活動通常在每年5月、學年接近尾聲時舉行。「舉辦烤雞大胃王比賽時，約有2000人參加」。

今年7月，該社團迎來一件令人振奮的大事：在他們經常前往的好市多門市舉辦的50周年慶祝活動中，社團成員有機會與好市多創辦人Jim Sinegal，以及現任執行長Ron Vachris見面。

另一方面，在加州北部，戴維斯加大的好市多俱樂部則於兩年前成立，並在約一年前開始正式於校園內運作。社團由三名大四學生Sharon Hwang、Katrina Le和Steven Zhang共同創立。

除每季舉辦兩次好市多採購行程外，社團也會在期末考試周前舉辦「讀書交流會」（Study Jam），並準備披薩及各種零食，讓學生一邊讀書，一邊交流。三位創辦人的靈感，來自聖地牙哥加大的好市多俱樂部。

Hwang表示，平時就會和同學一起去好市多，因此他們想，何不把這件事變成一個社團，讓大家有機會認識新朋友。他們也可以載送那些沒有汽車或沒有好市多會員卡的人，讓他們也能去採買日常食品雜貨。這些學生對好市多的喜愛可說是情有獨鍾。

洛杉磯加大的好市多俱樂部，是這幾個社團中最新成立的，於今年秋季由大四學生Serenity Shadowens、Ashley Peterson、Bethlehem Adugna、David Delgado和Kathryn Chong共同創辦。

雖然這個社團仍處起步階段，但已迅速在校園內受到歡迎。Peterson表示，他們在校內獲得很大的迴響。原本以為社團規模會很小，沒想到突然間，校園報Daily Bruin就主動找他們採訪，而他們的Instagram追蹤人數已近800 人，最受歡迎的一篇貼文，瀏覽次數已達5萬次。

UC San Diego校園學生Costco俱樂部活動吸引眾多學生參與。（取自UC San Diego官網）