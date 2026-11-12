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姓名資料誤差 華人搶不到好市多優惠 客服協助才完成訂購

記者劉子為／洛杉磯報導
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華人消費者透過好市多應用程式買耳機，趕在優惠最後一晚下單，隔天卻發現訂單被取消，...
華人消費者透過好市多應用程式買耳機，趕在優惠最後一晚下單，隔天卻發現訂單被取消，商品也恢復原價。（受訪者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

南加華人Max在好市多App搶購優惠耳機，卻因付款姓名順序與銀行資料不一致遭取消訂單，後經客服協助補買並退回50元差價。

趕在優惠最後一晚下單，隔天卻發現訂單被取消，商品也恢復原價。一華人消費者近日透過好市多Costco）應用程式購買耳機，就遇到這番波折。他表示，聯絡客服後才得知，付款資料中的一個細節，導致付款無法通過驗證。

南加華人Max分享，他當時在好市多應用程式上看到AirPods Pro 3搭配兩年AppleCare服務，優惠價為199.99元，正好自己有需求，便趕在促銷最後一天晚上下單。原本以為接下來只須等待收貨，沒想到隔天早上收到取消訂單的電子郵件。

郵件未指出這筆交易的具體問題，只列出付款授權失敗的可能原因，包括帳單資料與銀行留存資訊不符、卡號或有效期限錯誤，以及超過網路交易限額等。

Max隨後致電客服，據他轉述，客服在查詢後告知，他填寫付款資料時採用「名字在前、姓氏在後」的寫法，但銀行留存資料是「姓氏在前、名字在後」，這項差異導致付款無法通過驗證，訂單因此被取消。

令Max意外的是，這張銀行卡已多次用於其他平台網購，過去也一直採用名字在前、姓氏在後的填寫方式，從未因此被取消訂單。

等他準備重新購買時，促銷已結束，同款商品恢復至249.99元，比前一晚多出50元。他再次向客服反映，自己明明在優惠期限內下單，卻因訂單被取消而錯過折扣。客服隨後告知，可先以249.99元重新購買，收到商品後再聯絡客服，安排退還差價。他依照指示辦理，最後順利收到耳機，也拿回50元差價。

姓名差異造成網購卡關，其他消費者也曾反映。一名標示來自加州佛萊斯諾（Fresno）的消費者，曾在ComplaintsBoard投訴，帳單與卡面姓名分別使用Sandra與Sandy兩種寫法，導致好市多網購訂單被取消。

今年10月6日，Slickdeals一則好市多電子禮卡討論串中，也有買家表示，客服告知其收件姓名與信用卡姓名不符，並遇到優惠券無法恢復的問題。另一名買家則表示，地址完全相同，仍因姓名問題卡關，後來經電話客服協助才完成訂購。

根據好市多官方說明，官網會向發卡銀行申請預授權，帳單資料與銀行留存資料不符，是導致訂單取消的可能原因之一，但未明列姓與名順序不同必然取消訂單。

消費者下單前應核對姓名欄位，First name填名字，Last name填姓氏，並確認帳單資料與銀行紀錄一致。Max此次獲退差價，是經客服確認後的處理結果；遇到取消訂單、優惠已結束的情況，宜保留原訂單與優惠紀錄，先向客服確認能否補回折扣，再重新購買。

精華 FAQ

  • 客服表示，問題出在付款資料的姓名順序與銀行留存資訊不一致，導致發卡銀行預授權驗證未通過，因此系統自動取消訂單。

  • Max原本以199.99元買到AirPods Pro 3與2年AppleCare，訂單取消後商品漲回249.99元；他重下單後，客服再退回50元差價。

  • 下單前應確認First name填名字、Last name填姓氏，且帳單姓名、地址與銀行紀錄一致；若遇取消訂單，應先保留紀錄並聯絡客服。

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