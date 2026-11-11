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Trader Joe巧克力網紅飲品 掀起熱潮

記者張庭瑜/洛杉磯報導
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美國連鎖超市Trader Joe's秋冬季節限定的飲用巧克力重新上架，每罐9盎司...
美國連鎖超市Trader Joe's秋冬季節限定的飲用巧克力重新上架，每罐9盎司，售價5.99元。（讀者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

Trader Joe's秋冬限定巧克力飲品以5.99元售價重新上架，小紅書網友大讚濃郁不膩，但Reddit消費者對新舊版本評價不一。

不到6元，就能在家沖泡一杯濃郁熱巧克力。美國連鎖超市Trader Joe's秋冬季節限定的巧克力飲品近日重新上架，每罐售價5.99元。有華人網友在小紅書分享購買心得，稱讚這款產品巧克力風味濃厚，甜度適中，不容易膩。不過，美國社群論壇Reddit上的消費者評價不一，有人喜歡濃郁口感，也有人認為舊款產品更好喝。

一名小紅書網友分享，隨著洛杉磯夜晚天氣逐漸轉涼，日前逛缺德舅時，發現這款飲用巧克力重新上架，便買回家嘗試。她表示，產品並非一般常見的可可粉，而是細碎的黑巧克力顆粒，包裝標示產地為哥倫比亞，且不含乳製品，可依喜好搭配全脂牛奶、燕麥奶或椰奶。沖泡方式也很簡單，只要將巧克力粉末、碎粒倒入杯中，加入熱牛奶攪拌至融化即可，也可使用微波爐加熱15至30秒。該名網友認為，牛奶香氣與巧克力略帶苦味的口感相互平衡，喝起來濃郁滑順，甜度也恰到好處，不容易感到甜膩。

根據缺德舅官網介紹，這款飲用巧克力每罐重9盎司，售價5.99元。與一般粉末狀熱可可不同，巧克力碎粒遇熱融化後，口感更加濃厚。官方建議每次使用三湯匙巧克力碎粒，搭配三分之一杯熱牛奶或植物奶，攪拌均勻即可飲用，也能依個人口味調整比例。美國社群論壇Reddit也有消費者分享購買心得。一名網友6日發文表示，原本期待品嘗這款熱巧克力，沒想到光是打開罐蓋就花了約15分鐘。不過，實際喝過後，他認為巧克力味道相當濃郁，甜度也比一般美式熱可可低，搭配楓糖口味棉花糖更添風味。另有消費者表示，按照包裝建議比例沖泡，成品比常見的即溶熱可可更加濃稠，適合喜歡濃厚巧克力口感的人。

不過，並非所有消費者都給予好評。部分Reddit網友懷念Trader Joe's過去販售的方罐裝濃縮巧克力飲品，認為舊款風味更佳，對目前的碎粒版本並不滿意。也有人指出，若想沖泡出理想的濃度，必須加入較多巧克力碎粒，算下來未必划算。

該款飲用巧克力以巧克力碎粒製成，加入熱牛奶攪拌融化即可飲用，口感濃郁。（讀者提供...
該款飲用巧克力以巧克力碎粒製成，加入熱牛奶攪拌融化即可飲用，口感濃郁。（讀者提供）

精華 FAQ

  • 這款飲品不是一般可可粉，而是巧克力碎粒，遇熱後會融化成濃厚口感；官方標示為哥倫比亞產，且不含乳製品，可搭配牛奶或植物奶沖泡。

  • 她認為這款飲品巧克力風味濃厚，帶點微苦但甜度適中，和牛奶香氣平衡得很好，喝起來滑順不膩，且只要加熱牛奶攪拌即可完成。

  • 部分網友懷念Trader Joe's過去的方罐濃縮巧克力飲品，覺得舊版風味更好；也有人認為新款要沖出理想濃度得用較多巧克力，未必划算。

巧克力 小紅書 洛杉磯

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