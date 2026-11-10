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快遞好市多1.5元熱狗餐 要價18元照樣搶訂

編譯組／綜合報導
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南加新創食物外送公司No Tip在其官網上宣傳聚焦送遞好市多各款美食，但媒體報導...
南加新創食物外送公司No Tip在其官網上宣傳聚焦送遞好市多各款美食，但媒體報導其收取的食物費用，較在好市多堂食高逾十倍。 （No Tip官網）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州No Tip提供好市多美食廣場外送，將原本1.5元熱狗套餐、9.95元披薩等平價食物賣到數十元，主打企業與聚會需求。

想吃好市多美食廣場（Costco food court）的熱狗或披薩，卻沒時間開車前往購買嗎？現在可以透過南加州一家新開的食物送遞公司代勞了，但卻得準備好付出十倍多的食物價錢！

加價幅度這麼高，真的有人會叫它的外送？

洛杉磯KTLA電視台報導，這家標榜不收小費的食物快遞公司「No Tip」與好市多並無關係，旨在為餓肚待食的顧客送遞好市多美食廣場中廣受歡迎的熱狗、18吋披薩或滑嫩雞柳等食物，直達顧客家門。顧客無須是好市多會員，只需從No Tip網站尋找好市多美食廣場的菜單下單便可。

然而，雖然好市多的食物價錢實惠已廣受讚許，例如熱狗套餐1.5元和整張披薩9.95元，但若透過No Tip送遞，卻是另一個故事。根據媒體SFGATE報導，透過No Tip平台購買一份披薩要30元；一份烤雞沙拉高達28元，但到店自取卻只需7.99元；還有一份經典的1.5元熱狗加飲料套餐，外送價格更飊上18元，增幅高達1100%。

這些價格都是全包價，不含小費或其他費用，所以公司名為No Tip。該公司更承諾準時送達，否則可以退款。

如果客人認為該公司的服務價格太離譜，則其創辦人Jack Chen就表示，其服務對象並非個人食客，儘管也樂意向個別客人送餐。他說，該公司最初在南加的威尼斯灘成立，透過66個配送點服務南加大部分地區，是一個餐飲服務平台，主要為企業、派對或大型家庭聚會等提供食物，讓他們能節省時間，一次最多可處理200人的訂單。

Chen說：「很多公司都向我訂餐，畢竟是用公司的錢。只要價格不太貴……他們能花得起錢的。」那麼，個人食客如何？Chen說願意多花點錢的，也可享受送貨上門服務。他續分享道：「我知道我的朋友們以前花過30多元買一些難吃的Domino披薩，那麼，為何不試一下這樣做呢？」

送遞團隊包括Chen本人、他的一些朋友和他私下僱用的人。他希望若需求增加，能夠擴大業務規模。

No Tip並非首家提供好市多美食廣場外送服務的公司，TaskRabbit多年來一直做著這項服務，而且廣受歡迎。好市多並無提供美食廣場外送服務，客人只能親身到店光顧用餐，而店內食物的低價一直是吸引顧客前往的賣點。

現時，市場上存在一些非正式的黑市送遞食物服務，例如一些司機參與其中，但有些司機索取的服務費高達50元。

精華 FAQ

  • 好市多原本1.5元的熱狗加飲料套餐，透過No Tip外送後漲到18元，增幅高達1100%；披薩也從店內9.95元，變成平台售價30元。

  • No Tip標榜全包價，費用已含配送成本，不另收小費或其他附加費；同時承諾準時送達，若逾時可退款，降低顧客對外送風險的疑慮。

  • 創辦人Jack Chen表示，No Tip主要服務企業、派對與大型家庭聚會，可一次處理最多200人訂單；若個人願意多付一些，也能享受送貨到府。

好市多 Costco 洛杉磯

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