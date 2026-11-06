好市多來電別急著掛 恐是通知產品有問題

南加居民收到好市多產品召回語音通知，提醒停止食用先前購買的幼兒點心，並可退回賣場全額退款。（王女士提供）

AI摘要 文章摘要整理： 好市多會依會員購買紀錄主動聯絡召回商品，提醒停用有風險的幼兒點心，並可退貨退款；若未接電話，也應上官網核對公告。

好市多 （Costco ）突然打電話來，不一定是促銷，也可能是提醒家中商品出問題。南加 一居民近日收到好市多食品安全語音通知，告知先前購買的幼兒點心正在召回，應停止食用，並可帶回賣場全額退款。這通來電也讓她發現，商品召回除在網站公告，業者還會直接聯繫相關會員。

根據南加居民王女士提供的語音留言，電話開頭便說：「這是好市多食品安全警示。」接著指出，Once Upon a Farm品牌Tractor Wheels有機幼兒軟烤點心，可能對年幼兒童造成噎食風險，正在自願召回。

通知列出涉及的購買期間為2026年1月31日至10月31日，提醒家中若仍有剩餘產品，不要繼續食用，可退回好市多辦理全額退款。留言也提供品牌客服電話及服務時間，最後說明可按星號鍵重新聆聽，方便會員確認資訊。

好市多為何知道誰買過相關商品？關鍵在會員購買紀錄。好市多美國官網隱私政策列明，公司蒐集交易與購買資訊，用途包括提供已購商品的召回通知，以及其他產品相關資訊。

電話通知並非此次才有。今年2月，好市多販售的味之素雞肉炒飯因可能含有玻璃碎片而召回時，夏威夷媒體Hawaii News Now曾報導，部分會員收到電郵，另有人接到電話。好市多美國隱私政策也指出，在緊急情況及急迫的產品召回等情形下，公司可能發送簡訊。

不過，沒有接到電話，不代表買過的商品一定不受影響。會員也可查看好市多官網「召回與產品通知」（Recalls & Product Notices）專區，依商品名稱、貨號、批號或購買期間核對。不同商品可能採取退款、更換或維修等措施，須依個別公告處理。

收到自稱好市多的來電，也不能只憑來電顯示判斷真偽。好市多官網提醒，曾有詐騙者冒用公司名義，以購物卡、旅遊抵用金或客訴部門等說詞索取個資。若對通知有疑問，可自行進入官網查閱公告，或透過官方客服確認。

Once Upon a Farm品牌Tractor Wheels有機幼兒軟烤點心，可能對年幼兒童造成噎食風險，正在自願召回。（取自FDA）