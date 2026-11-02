我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從起司蛋糕工廠到候選人的屁股 期中選舉話題一籮筐

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

Target感恩節大餐含整隻火雞 6人份只要30元

記者朱敏梓／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Target推出30元六人份感恩節食材組合，包含整隻火雞與多款傳統配菜，平均每人...
Target推出30元六人份感恩節食材組合，包含整隻火雞與多款傳統配菜，平均每人5元。圖為示意圖，實際以產品為準。（取自Target）

AI摘要

文章摘要整理：

Target在感恩節前推出30元6人份食材組合，主打平價自煮，內容含整隻火雞與多款配菜，但不含熟食、甜點與飲料。

感恩節聚餐不一定要花上百元，零售商Target推出今年感恩節食材組合，總價30元，設計供六人享用，平均每人5元，包含整隻火雞、馬鈴薯、蔓越莓醬及傳統配菜。優惠將於11月8日開始，持續至29日。

福斯新聞網報導，隨著感恩節接近，Target、沃爾瑪、Aldi與好市多等零售商陸續推出餐點優惠，爭取家庭採購商機。各家方案從平價食材到配送到家的餐點組合都有，價格、供餐人數及準備方式也不同。Target則以「每人5元」為主打，吸引願意自行料理、又希望保留傳統菜色的消費者。

根據Target公布的清單，30元組合包含一隻最高10磅的Butterball火雞、一袋3磅裝Good & Gather馬鈴薯、14盎司Ocean Spray蔓越莓凍醬，以及兩罐各14.5盎司的Del Monte法式四季豆。

其他品項包括Campbell's濃縮奶油蘑菇湯、Good & Gather酥炸洋蔥、Stove Top火雞填料、Heinz火雞肉汁，以及兩條Favorite Day待烤法國麵包。

不過，30元買到的是食材，並非取貨後就能直接上桌的熟食大餐。火雞仍須解凍、烘烤，馬鈴薯及其他配菜也需要處理。對有時間下廚的家庭而言，這類組合能壓低採買預算，但不能與餐廳外帶、已完成烹調的節慶套餐比價格，因為料理時間與便利性同樣是成本。

想把整餐支出控制在30元附近，還要留意清單以外的需求。這份組合未列入飲料與甜點；若準備搭配南瓜派、蘋果派，或另外增加沙拉與開胃菜，就須提高預算。家中若缺少料理所需的奶油、牛奶或調味料，也可能需要補買，結帳金額未必只有廣告上的數字。

此外，「供六人享用」是業者設計的份量，實際是否足夠，仍看用餐者食量、成人與兒童比例，以及是否希望留有剩菜。若聚餐人數較多，可以先以組合涵蓋的菜色為基礎，再補足其他食品，避免為湊齊一桌而重複購買相似食材。

不需要整套組合的消費者，也有單買火雞選擇。Target宣布，11月起，Good & Gather冷凍火雞將以每磅79美分販售，連續第三年維持這項節慶價格。

Target公布的組合價30元為稅前，阿拉斯加與夏威夷不適用該優惠。

精華 FAQ

  • Target推出的感恩節食材組合售價30元，設計供6人享用，平均每人約5元，主打讓家庭能以較低預算準備傳統節慶餐桌。

  • 清單包含最高10磅的Butterball火雞、3磅馬鈴薯、蔓越莓凍醬、法式四季豆，另有蘑菇湯、酥炸洋蔥、填料、肉汁與法國麵包。

  • 這是稅前的生鮮食材組合，並非可直接上桌的熟食，還需自行烹調；也不含飲料、甜點等，且阿拉斯加與夏威夷不適用。

Target 感恩節 沃爾瑪

上一則

不是萬聖節搗蛋 加州用大雞測駕駛是否禮讓 已多人中招

下一則

旅遊回饋卡 當心哩程積點難兌換 專家：選擇具「靈活轉點」功能

延伸閱讀

好市多感恩節大餐降價70元 1箱8人份不到200元

好市多感恩節大餐降價70元 1箱8人份不到200元
萬聖節變裝享好康 多家連鎖餐飲推優惠

萬聖節變裝享好康 多家連鎖餐飲推優惠
好市多節慶禮盒 不到20元也能送得體面

好市多節慶禮盒 不到20元也能送得體面
立省上千元、家電食品都有折 好市多黑五優惠搶先看

立省上千元、家電食品都有折 好市多黑五優惠搶先看
10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱食物

10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱食物
萬聖節另類驚嚇 熱銷糖果漲價15% 有人改送泡麵

萬聖節另類驚嚇 熱銷糖果漲價15% 有人改送泡麵

熱門新聞

「加州全保」（Covered California）2027年取消部分投保人的保費補助。（記者邵敏／攝影）

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

2026-10-30 20:27
11月3日起，所有來美旅客登機前簽署健康聲明，確認21天內未曾到訪剛果。圖為美國入境示意圖。（記者邵敏／攝影）

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

2026-10-25 14:07
曾出演瓊瑤《月朦朧鳥朦朧》和《庭院深深》作品的中國女演員宋佳旅居比利時多年，日前現身南加，且華麗轉身為作家。（記者張宏╱攝影）

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

2026-10-31 19:23
沿著Three Rivers Heritage Trail騎進匹茲堡，廖守三用Ride with GPS和Strava規劃每天的路線。（廖守三提供）

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

2026-10-28 20:12
99大華超市將關閉北加州布利桑頓門市。（谷歌街景）

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

2026-10-31 19:46
Samuel Sey（右）與妻子Annie合影。Sey遭ICE拘留後，友人發起募款，協助其妻兒支付生活開銷及法律費用。（圖取自GiveSendGo募款頁面）

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

2026-10-26 14:00

超人氣

更多 >
華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉
女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了
賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了
她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬
捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子