Target感恩節大餐含整隻火雞 6人份只要30元

Target推出30元六人份感恩節食材組合，包含整隻火雞與多款傳統配菜，平均每人5元。圖為示意圖，實際以產品為準。（取自Target）

AI摘要 文章摘要整理： Target在感恩節前推出30元6人份食材組合，主打平價自煮，內容含整隻火雞與多款配菜，但不含熟食、甜點與飲料。

感恩節 聚餐不一定要花上百元，零售商Target 推出今年感恩節食材組合，總價30元，設計供六人享用，平均每人5元，包含整隻火雞、馬鈴薯、蔓越莓醬及傳統配菜。優惠將於11月8日開始，持續至29日。

福斯新聞網報導，隨著感恩節接近，Target、沃爾瑪 、Aldi與好市多等零售商陸續推出餐點優惠，爭取家庭採購商機。各家方案從平價食材到配送到家的餐點組合都有，價格、供餐人數及準備方式也不同。Target則以「每人5元」為主打，吸引願意自行料理、又希望保留傳統菜色的消費者。

根據Target公布的清單，30元組合包含一隻最高10磅的Butterball火雞、一袋3磅裝Good & Gather馬鈴薯、14盎司Ocean Spray蔓越莓凍醬，以及兩罐各14.5盎司的Del Monte法式四季豆。

其他品項包括Campbell's濃縮奶油蘑菇湯、Good & Gather酥炸洋蔥、Stove Top火雞填料、Heinz火雞肉汁，以及兩條Favorite Day待烤法國麵包。

不過，30元買到的是食材，並非取貨後就能直接上桌的熟食大餐。火雞仍須解凍、烘烤，馬鈴薯及其他配菜也需要處理。對有時間下廚的家庭而言，這類組合能壓低採買預算，但不能與餐廳外帶、已完成烹調的節慶套餐比價格，因為料理時間與便利性同樣是成本。

想把整餐支出控制在30元附近，還要留意清單以外的需求。這份組合未列入飲料與甜點；若準備搭配南瓜派、蘋果派，或另外增加沙拉與開胃菜，就須提高預算。家中若缺少料理所需的奶油、牛奶或調味料，也可能需要補買，結帳金額未必只有廣告上的數字。

此外，「供六人享用」是業者設計的份量，實際是否足夠，仍看用餐者食量、成人與兒童比例，以及是否希望留有剩菜。若聚餐人數較多，可以先以組合涵蓋的菜色為基礎，再補足其他食品，避免為湊齊一桌而重複購買相似食材。

不需要整套組合的消費者，也有單買火雞選擇。Target宣布，11月起，Good & Gather冷凍火雞將以每磅79美分販售，連續第三年維持這項節慶價格。

Target公布的組合價30元為稅前，阿拉斯加與夏威夷不適用該優惠。