好市多感恩節大餐降價70元 1箱8人份不到200元

好市多推出可供8人享用的感恩節套餐，包含火雞胸肉、多款配菜及兩款甜點，目前折扣後售價199.99元，較原價便宜70元。（圖取自好市多網站）

AI摘要 文章摘要整理： 好市多推出可供8人享用的感恩節套餐，折扣後199.99元，含火雞胸肉、配菜、甜點與運費，但需網購並自行烘烤加熱。

感恩節 想在家請客，又不想為一桌菜從採買忙到備料，好市多 （Costco ）推出一箱重約30磅、標示可供8人享用的感恩節套餐，從火雞胸肉、各式配菜到兩款甜點一次備齊。目前折扣後售價199.99元，較原價269.99元便宜70元，平均每人約25元。

訂購期限要與優惠期限分開看。據報導，套餐預購至11月13日，配送安排在11月4日至20日，可選日期依供應情況而定。雖然70元折扣標示至11月30日，但不代表感恩節前仍可隨時下單。

這款「完整感恩節火雞大餐」（Complete Gourmet Thanksgiving Turkey Dinner）限網路訂購，好市多門店未販售。根據商品標示及People報導，主菜是5磅重、已預先鹽漬處理的火雞胸肉。

與傳統做法不同，這套組合提供火雞胸肉，適合想保留節慶主菜、又不想處理整隻火雞的家庭。不過，預先處理不等於已烤熟，火雞胸肉仍須由消費者烘烤，其他餐點也要依包裝指示準備，不能收到後拆封就上桌。

配菜分量是這款套餐的另一個重點，包括馬鈴薯泥、起司通心粉、甜玉米、四季豆焗烤及玉米麵包填餡，每款均為3磅裝。另還有2磅糖漬地瓜，從口感綿密的澱粉類，到蔬菜及帶甜味的配菜都有涵蓋，以傳統美式感恩節餐桌為主。套餐也附上24盎司火雞肉汁、20盎司蔓越莓醬，以及12個餐包。肉汁可搭配火雞胸肉或馬鈴薯泥，蔓越莓醬則是常見的佐餐選項。

餐後甜點有一個完整、重2磅的南瓜派，以及一份同樣重2磅的美式蘋果酥烤甜點，讓聚餐者有兩種選擇。若以8人平均分配，除了主菜與多款配菜，每人還可分到兩種甜點，但實際能供多少人享用，仍取決食量及是否另備其他菜色。

這套由Fortune Gourmet供應的餐點，以冷凍方式透過FedEx配送，運費已包含在售價內。一次收到約30磅食品，消費者除了安排收貨，也須預留冷凍保存空間。節日當天雖可減少從頭備料的工作，但仍需安排火雞烘烤及配菜加熱時間，尤其是只有一台烤箱的家庭。