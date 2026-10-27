星巴克小熊杯回歸並增「盲盒版」 11月10日限量上市

星巴克小熊玻璃TOGO冷杯及將重返。（星巴克官網）

AI摘要 文章摘要整理： 星巴克為迎接紅杯日與佳節購物季，宣布重推人氣小熊玻璃冷杯，並首度加入盲盒版，另將陸續推出節慶周邊與冬季飲品。

洛杉磯 福斯新聞台FOX 11報導，星巴克 （Starbucks）26日宣布，為迎接一年一度「紅杯日」（Red Cup Day），年底佳節購物季將重新推出廣受歡迎的「小熊玻璃TOGO冷杯」（Bearista Glass Cold Cups），並加入全新盲盒設計，預計下月在全美星巴克門市登場。

小熊杯再次回歸，主要是延續去年原版小熊杯掀起的熱潮。星巴克表示，今年小熊玻璃TOGO冷杯驚喜盲盒版（ Bearista Glass Cold Cup – Surprise Box Edition），每盒都有一款「神秘玻璃小熊杯」（Mystery Glass Bearista），預計11月10日於全美門市限量上市。

原版小熊杯也將於12月1日，於國內部分門市限量上架。這款玻璃杯有可愛的小熊造型，杯身是整隻小熊輪廓，杯蓋是戴著星巴克招牌綠色毛線帽。其他節慶周邊商品則於11月17日「紅杯日」當天推出。

該公司聖誕佳節飲品亦將於11月5日登場，包括薄荷摩卡（Peppermint Mocha）、焦糖布蕾拿鐵（Caramel Brûlée Latte）、糖霜餅乾拿鐵（Sugar Cookie Latte），及薑餅香料奶茶（Gingerbread Chai）等。

今年將推出限量盲盒版。（星巴克官網）