星巴克小熊杯回歸並增「盲盒版」 11月10日限量上市
星巴克為迎接紅杯日與佳節購物季，宣布重推人氣小熊玻璃冷杯，並首度加入盲盒版，另將陸續推出節慶周邊與冬季飲品。
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星巴克為迎接紅杯日與佳節購物季，宣布重推人氣小熊玻璃冷杯，並首度加入盲盒版，另將陸續推出節慶周邊與冬季飲品。
洛杉磯福斯新聞台FOX 11報導，星巴克（Starbucks）26日宣布，為迎接一年一度「紅杯日」（Red Cup Day），年底佳節購物季將重新推出廣受歡迎的「小熊玻璃TOGO冷杯」（Bearista Glass Cold Cups），並加入全新盲盒設計，預計下月在全美星巴克門市登場。
小熊杯再次回歸，主要是延續去年原版小熊杯掀起的熱潮。星巴克表示，今年小熊玻璃TOGO冷杯驚喜盲盒版（ Bearista Glass Cold Cup – Surprise Box Edition），每盒都有一款「神秘玻璃小熊杯」（Mystery Glass Bearista），預計11月10日於全美門市限量上市。
原版小熊杯也將於12月1日，於國內部分門市限量上架。這款玻璃杯有可愛的小熊造型，杯身是整隻小熊輪廓，杯蓋是戴著星巴克招牌綠色毛線帽。其他節慶周邊商品則於11月17日「紅杯日」當天推出。
該公司聖誕佳節飲品亦將於11月5日登場，包括薄荷摩卡（Peppermint Mocha）、焦糖布蕾拿鐵（Caramel Brûlée Latte）、糖霜餅乾拿鐵（Sugar Cookie Latte），及薑餅香料奶茶（Gingerbread Chai）等。
除了延續去年爆紅的原版小熊玻璃TOGO冷杯，星巴克今年還推出驚喜盲盒版，每盒內含一款神秘玻璃小熊杯，增加收藏與開箱樂趣。 盲盒版小熊杯預計11月10日於全美星巴克門市限量上市；原版小熊杯則將於12月1日，在國內部分門市限量上架，數量都相當有限。 其他節慶周邊將於11月17日紅杯日推出，而聖誕佳節飲品則從11月5日開始販售，包括薄荷摩卡、焦糖布蕾拿鐵、糖霜餅乾拿鐵與薑餅香料奶茶。
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除了延續去年爆紅的原版小熊玻璃TOGO冷杯，星巴克今年還推出驚喜盲盒版，每盒內含一款神秘玻璃小熊杯，增加收藏與開箱樂趣。
盲盒版小熊杯預計11月10日於全美星巴克門市限量上市；原版小熊杯則將於12月1日，在國內部分門市限量上架，數量都相當有限。
其他節慶周邊將於11月17日紅杯日推出，而聖誕佳節飲品則從11月5日開始販售，包括薄荷摩卡、焦糖布蕾拿鐵、糖霜餅乾拿鐵與薑餅香料奶茶。
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