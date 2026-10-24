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韓網紅魚子醬面膜 南加好市多上架熱銷

記者邵敏／洛杉磯報導
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韓國網紅美妝品牌Biodance魚子醬面膜，正在南加好市多熱銷。（記者邵敏／攝影...
韓國網紅美妝品牌Biodance魚子醬面膜，正在南加好市多熱銷。（記者邵敏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

Biodance魚子醬PDRN深層煥活面膜在南加好市多熱賣，主打敷數小時後變透明的長效保養概念，價格與效果因門市與個人膚況而異。

韓國網紅美妝品牌Biodance魚子醬面膜，正在南加好市多熱銷。這款產品每盒24片，與普通面膜不同的是，主打長時間敷用，讓面膜隨著精華吸收逐漸變透明。消費者稱使用後保濕、光澤好，有人特別評論「面膜敷後，肌膚變得水潤柔滑。」但也有人認為敷用時間過長，實際效果因人而異。

這款面膜全名為「魚子醬PDRN深層煥活面膜」（Rejuvenating Caviar-PDRN Real Deep Mask），阿蘇薩好市多門店顯示，面膜原價69.99元，有時推出折扣價為55.99元，價格因各門市而異。

這款產品主打長時間敷用，讓面膜隨著精華吸收逐漸變透明。（記者邵敏／攝影）
這款產品主打長時間敷用，讓面膜隨著精華吸收逐漸變透明。（記者邵敏／攝影）

與Biodance另一款以膠原蛋白為主打的熱門面膜不同，這款產品以魚子醬水、魚子醬萃取物及PDRN為主要特色，並添加鮭魚卵萃取物，追求保濕、改善肌膚光澤與彈性。PDRN是多核苷酸類成分，常見於近年韓國保養品的修護配方。品牌介紹，魚子醬成分有助維持肌膚表面健康光澤，PDRN則主打肌膚修護與彈性。

包裝標示，使用後，肌膚舒緩指標改善107%，肌膚光澤指標改善105%。（記者邵敏...
包裝標示，使用後，肌膚舒緩指標改善107%，肌膚光澤指標改善105%。（記者邵敏／攝影）

包裝標示，使用幾小時後，肌膚舒緩指標改善107%，肌膚光澤指標改善105%。不過，這些數據來自品牌引用的測試，個人使用結果可能不同，不能視為每位消費者都能獲得相同效果。

網路購物平台的使用者評論中，有人表示敷後肌膚水潤、柔滑，看起來更有光澤；有人認為面膜貼合度不錯，值得敷三至四小時。不過，也有部分消費者認為效果主要是短暫保濕。敏感肌使用前宜先做小範圍測試，若出現紅腫、刺痛或搔癢，應立即取下並停止使用。

本報此前報導「Z世代瘋的6款韓系保養品 熟齡肌也適用」，其中之一的品牌就是Biodance。而雅虎購物報導，Biodance面膜討論度極高！來自韓國的護膚品牌Biodance近日爆紅，全因推出了需要「敷三小時」的膠原蛋白面膜，引起熱議更即時登上Olive Young銷量No.1，熱銷超過千萬片。

精華 FAQ

  • 它主打長時間敷用，面膜會隨精華吸收逐漸變透明，訴求深層保濕、提升光澤與彈性，與一般短時間使用的面膜不同。

  • 主要特色成分包括魚子醬水、魚子醬萃取物、PDRN，並添加鮭魚卵萃取物；品牌強調可幫助維持光澤並支援肌膚修護。

  • 不少人認為敷後肌膚更水潤柔滑、貼合度佳，但也有人覺得效果偏短暫；敏感肌建議先做小範圍測試，若不適應立即停用。

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