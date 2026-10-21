我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遵循5保養技巧：愛車輕鬆開逾20萬哩

NBA／尼克遭76人砸場 詹皇自認可以打更好

好市多登DoorDash平台 11/1前滿百打8折

記者劉子為／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
好市多提供DoorDash特別優惠，符合資格的訂單，商品小計滿100元，可享20...
好市多提供DoorDash特別優惠，符合資格的訂單，商品小計滿100元，可享20%折扣，最高折抵50元。活動有效至11月1日。（截圖自DoorDash）

AI摘要

文章摘要整理：

好市多進駐DoorDash後，消費者可用會員帳戶線上購買逾4000項商品，並疊加滿額折扣與信用卡優惠，享受省時便利的外送購物體驗。

不用找車位、不必推著購物車穿梭貨架，也能把好市多商品買回家。南加華人Vivian近日透過外送平台DoorDash購物，使用好市多促銷與信用卡優惠，不僅獲得30元折扣，還省去交通與排隊時間。

Vivian因申辦大通銀行（Chase）Sapphire Preferred信用卡，取得兩年免費DashPass會員，抱著「不用白不用」心情登入，意外發現連好市多也能買，輸入會員資料即可購物，還有滿額折扣。

她表示，好市多雖物美價廉，但每次想到停車、找貨、排隊，覺得跑一趟不輕鬆。她並非經常光顧，有時得花時間找商品，逛著逛著又容易越買越多。線上購物則可直接搜尋商品名稱，方便比較，也較容易控制購物清單。她注意到，平台提醒商品價格可能略高於店內，但認為搭配優惠後，價差仍可接受。

根據DoorDash今年9月17日公告，好市多登上其美國平台，提供超過4000項商品及當日配送服務，包括食品、日用品與電子產品。消費者須連結有效的好市多會員帳戶，才能完成訂單。

目前好市多還提供DoorDash特別優惠，合格訂單小計滿100元，輸入「COSTCO20」可享20%折扣，最高折抵50元。活動有效至11月1日，每人限用一次，不適用自取，也不折抵稅、費用及小費；部分帳戶或地區可能無法使用。

另一筆優惠來自信用卡。依Chase官方條款，Sapphire Preferred持卡人啟用免費DashPass後，每月可在一筆符合資格的非餐廳訂單折抵最多10元，適用食品雜貨等消費，並可與其他訂單優惠合併。

Vivian這次購買雞蛋、起司等10項商品。下單時總價為100.14元，配送費為會員免費，平台服務費約3.5元，預估稅額約0.8元，再套用30.03元的折扣後，訂單顯示總額為74.41元。她另按平台建議比例，支付約8元的外送員小費。

不過，折抵30元不等於比進店購物便宜30元。她估計，商品總價比店內買的總價高約8元多，加計小費及服務費，實際省下的金額約10元。但Vivian仍覺得很划算，因為節省購物的時間和精力。她前晚下單，預約隔天上午11時至中午12時配送，約11時20分收到商品。

Chase規定，每月10元須用啟用權益的信用卡付款，未用餘額不累積；DashPass免配送費限符合門檻的訂單，服務費仍可能另收。DoorDash提醒，好市多商品若需退貨，須持電子郵件收據及會員證到賣場辦理。

華人近日透過外送平台DoorDash購買好市多商品，獲得30元折扣。（受訪者提供...
華人近日透過外送平台DoorDash購買好市多商品，獲得30元折扣。（受訪者提供）

精華 FAQ

  • 好市多已在DoorDash美國平台上架，提供超過4000項商品與當日配送服務，品項涵蓋食品、日用品及電子產品，消費者需先連結有效會員帳戶才能下單。

  • 合格訂單小計滿100元，輸入COSTCO20可享20%折扣、最高折50元，活動到11月1日為止，每人限用一次，且不適用自取，也不折抵稅、費用及小費。

  • 她雖然支付了服務費與小費，且商品價格略高於店內，但透過折扣後仍實際省下約10元，更重要的是免去停車、找貨與排隊時間，因此認為相當划算。

DoorDash 好市多 南加

上一則

華人回台探親伴手禮 螺螄粉獲好評

下一則

掛外國車牌在美上路 入境、上牌各有門檻

延伸閱讀

買好市多宅 15分鐘車程以內優選

買好市多宅 15分鐘車程以內優選
激似溫蒂、星巴克 好市多5款平替版冷凍食品 價錢最多便宜8成

激似溫蒂、星巴克 好市多5款平替版冷凍食品 價錢最多便宜8成
小費比工資多 華人快遞月入最高可近萬

小費比工資多 華人快遞月入最高可近萬
租屋或購屋首要考量 他們為何非選靠近好市多不可

租屋或購屋首要考量 他們為何非選靠近好市多不可
整理包／日本免稅密封袋取消 美妝、家電怎麼買？退稅新制5重點

整理包／日本免稅密封袋取消 美妝、家電怎麼買？退稅新制5重點
理財百科／ 別讓「演算法定價」敲竹槓

理財百科／ 別讓「演算法定價」敲竹槓

熱門新聞

一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部性服務。(Marathon County Sheriff's Department)

每月替多名客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

2026-10-16 15:23
被譽為「AI教母」的李飛飛（右），聯合創辦的World Labs被晶片大廠超微（AMD）以82億元的全股票交易收購。圖左為AMD執行長蘇姿丰。（取自Feifei Li網站）

華女15歲來美 大學經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

2026-10-16 19:42
攜帶大額現金入境或存入銀行，應了解申報規定，刻意拆分現金交易以規避申報，可能觸法。（AI生成示意圖）

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

2026-10-13 20:45
余先生表示，Uber Black「大黑」訂單較過去減少，司機需花更多時間等候，還得負擔油費與商業車險等成本。（余先生提供）

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

2026-10-17 21:37
38歲台灣女林喬音（Lin Jo Yin，音譯）涉嫌盜刷信用卡，該女子在準備從印第安納州搭機返台時遭機場警方逮捕，目前已被移送肯塔基州。（Bowling Green Police Department）

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

2026-10-14 15:00
一名護士與家人赴加州旅遊，抵達洛杉磯機場後遭ICE拘留。圖為手銬示意圖，與本案無關。（示意圖取自Pexels網站）

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

2026-10-19 15:38

超人氣

更多 >
冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台
外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元
布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺
紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？

紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？
蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到