買好市多宅 15分鐘車程以內優選

好市多忠實粉絲史泰利（Adam Staley）每周至少四天造訪住家附近的好市多，享受免費試吃、優惠商品與招牌熱狗套餐。（記者朱敏梓／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 美國部分民眾在找房時把好市多距離納入考量，形成所謂「好市多效應」；房仲、賣家與平台也順勢把賣場便利性包裝成居住優勢。

美國人買房、租屋，除考量學區、治安與通勤距離，如今又多了一項意想不到的條件：離好市多 （Costco ）有多近？從為方便採買而特別挑選住處，到房仲推出依賣場距離篩選房源的服務，好市多正逐漸成為影響部分美國人居住選擇的重要因素。房地產觀察人士將這種現象稱為「好市多效應」（Costco effect）。

USA Today報導，好市多忠實粉絲史泰利（Adam Staley）每周至少四天造訪住家附近的好市多，享受免費試吃、優惠商品與招牌熱狗套餐，日常穿搭也以好市多自有品牌Kirkland為主，更直言好市多是他最喜歡的地方。

史泰利一家在密蘇里州堪薩斯城尋找出租房時，特別挑選一間距離好市多僅五個街區的住處。他表示，走出家門、開車三分鐘就能抵達賣場，是選擇這間房子的主因之一。

史泰利並非個案。在Reddit上，不少網友分享住得離好市多更近，如何在找房時將賣場位置納入考量的心得。一網友會反覆比對Redfin房屋地圖與好市多位置；另一名準備搬到德州 奧斯汀的買家，甚至在看房試算表中新增一欄，記錄房屋與最近一家好市多的距離。

對會員而言，住得近不僅購物方便，也能在深夜避開加油站排隊人潮、臨時補貨，或在平日晚間享用美食廣場的平價餐點。在洛杉磯，開發商甚至直接在好市多賣場上方興建數百戶公寓，讓購物與居住空間結合。

對住得離好市多太遠的人來說，距離成了另一種煩惱。退休的學校行政人員與英語教師Kathy Spangler和丈夫住在北卡州Pinehurst，到最近的好市多要開車逾一小時，夫妻倆每年只能安排兩、三次一日遊，專程前往採買。兩人有時看到當地居民只買一隻烤雞或幾卷衛生紙就輕鬆離開，心中好羨慕。

地產經紀指出，住家距離好市多約5至15分鐘車程，通常是較理想範圍，既方便臨時採買，也能避開賣場周邊交通壅塞與送貨卡車噪音。亞利桑納州房仲Lisa Bayless表示，有買家在考慮居住區域時，會直接詢問最近的好市多在哪。

房地產平台Zillow分析全美606個設有好市多賣場的郵遞區號後發現，約3%待售房屋在介紹中明確提及好市多。Zillow住宅趨勢專家Amanda Pendleton指出，賣家正積極將鄰近好市多當成房屋賣點，視為一種生活便利設施。

不過，住得近不代表便利性永遠不變。史泰利位於堪薩斯城的好市多近期關閉，將轉型為主要服務商業客戶的好市多商業中心，不再提供一般家庭熟悉的美食廣場與免費試吃。如今，他前往最近的傳統好市多，必須開車約25分鐘，還須穿越繁忙的都會區。

史泰利坦言，若家裡沒有孩子需要考量，或許會重新評估居住選擇，但當地學校是讓一家人繼續留下的重要原因。他笑說，恐怕得經歷一段「戒斷期」，並學會每次購物時一次買齊所需商品。

亞利桑納州房仲Lisa Bayless表示，有買家在考慮居住區域時，會直接詢問最近的好市多在哪裡。（記者王若然╱攝影）