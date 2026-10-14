好市多有機地瓜乾 華人找回童年味道

產品配料非常簡單，只有一項：有機地瓜。（記者邵敏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州好市多販售的The SnakYard有機地瓜乾，因天然甜味與柔韌口感勾起華人童年回憶，但其特殊質地與味道也讓消費者評價兩極。

對很多華人 來說，地瓜乾不是新奇零食，小時候不少家庭會把地瓜蒸熟、切片後曬乾，成為帶有天然甜味、越嚼越香的零嘴。如今這種兒時記憶，可以在南加 州好市多 貨架上找到。

南加華人Cindy是這款零食的多次回購者。她表示，第一次吃到The SnakYard有機地瓜乾時，就覺得味道熟悉，「好吃，找到童年的味道。」尤其是地瓜本身的甜味與柔軟、有嚼勁的口感，讓她想起小時候在中國南方，奶奶做的地瓜乾，沒想到多年後竟在美國買到類似的味道。

這款產品名為The SnakYard Organic Sweet Potato Sticks，產品切成細長條狀，與傳統大片地瓜乾不同，主打柔軟、富有嚼勁，不是一般薯片式的酥脆口感。薄荷綠與黃色包裝相當醒目，貨架標價顯示原價11.69元，有時推出折扣8.89元，實際價格以好市多門店當日標價為準。

產品配料非常簡單，只有一項：有機地瓜。好市多資料顯示，這款地瓜乾沒有添加糖，並取得農部（USDA）有機認證，同時標示純素、非基因改造及零脂肪。需要注意的是，「沒有添加糖」不代表沒有糖分，產品本身的甜味主要來自地瓜天然糖分。一盒共有六個獨立包裝，小包裝設計對家庭來說也方便，可以放進孩子的午餐袋、帶去戶外活動，或直接放在辦公室當作下午零食，也可以搭配茶、咖啡等飲品。

這款地瓜乾採用蒸熟後部分脫水的方式製成，保留地瓜本身的柔軟度、韌性、越嚼越能吃到原食材的甜味。有消費者嘗試一包後表示「非常好吃」，但也有人指出，口感特殊，喜好兩極。社群評論中，有人原以為類似傳統地瓜乾或脆片的口感，實際入口後卻發現產品濕潤、黏韌；也有人認為這款地瓜味較淡，與自己期待的濃郁甜味不同。