好市多賣這款小籠包 讓人想起墨西哥肉丸湯
好市多在南加部分門市販售思念品牌墨西哥風味小籠包，以墨西哥肉丸湯概念結合中式小籠包，主打創新融合口味並獲美食網站關注。
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好市多在南加部分門市販售思念品牌墨西哥風味小籠包，以墨西哥肉丸湯概念結合中式小籠包，主打創新融合口味並獲美食網站關注。
華人熟悉的小籠包，這回包進了墨西哥肉丸湯的風味。好市多（Costco）近日上架思念（Synear）品牌的墨西哥風味小籠包，將番茄湯汁、肉餡與煙燻辣椒結合，吸引美食網站及社群關注。
記者日前走訪南加蒙特利公園市的好市多，發現這款新品已在店內販售，每包24盎司，售價12.89元。
這款產品英文名為「Synear Albóndigas Smoky Chipotle Soup Dumplings」，靈感來自墨西哥肉丸湯。美食網站Sporked介紹，內餡包含調味牛肉、豬肉及香草，搭配鹹香的番茄湯汁，把墨西哥湯品的風味放進中式小籠包。該網站近期刊出的新品介紹中，稱讚這是融合料理的精彩表現，對這個組合的創意給出熱情評價。
記者試吃發現，這款小籠包的墨西哥風味明顯，帶有煙燻辣椒的味道，也有較明顯的辣度。原本看似出人意料的組合，吃起來卻比預期協調；若本來就喜歡墨西哥料理或辣味，可能會喜歡這種搭配。
購物網站RetailShout在好市多商品介紹中，形容內部湯汁濃郁鹹香，令人聯想到慢燉的墨西哥肉丸湯，並認為煙燻辣椒帶來的辣味不至於過於強烈，適合想嘗試不同風味小籠包的消費者。
把當地熟悉的料理風味融入中式面點，思念已有其他嘗試。根據該品牌的新聞稿，其供應南加超市Gelson's Markets的雞肉小籠包，便以經典美式雞肉麵湯為靈感，把雞肉與蔬菜風味重新放進小籠包。品牌表示，這批產品希望同時吸引喜愛傳統亞洲料理，以及尋找創新口味的消費者。
思念官方貼文表示，這款新品的構想是結合兩種家常料理：墨西哥肉丸湯的風味，以及中式小籠包的麵皮與湯汁。品牌也確認，目前在洛杉磯地區部分好市多門市販售，並非所有門市均有供貨。
此外，還有其他華人熟知的餐飲品牌，也在美國市場調整產品。貢茶曾推出南瓜派風味飲品，將南瓜派的香料風味與紅茶、黑糖珍珠及奶蓋結合，做成奶茶與冰沙。鼎泰豐則因應當地消費者的食材偏好增加雞肉品項；其北美共同執行長接受Business Insider訪問時曾表示，美國消費者偏好雞肉，品牌因此陸續加入雞肉餛飩與雞肉小籠包。
這款新品把墨西哥肉丸湯的番茄湯汁、調味肉餡與煙燻辣椒風味，結合進小籠包中，形成中式面點與墨西哥料理的跨界口味。 記者在南加州蒙特利公園市的好市多看到這款商品，規格為每包24盎司，售價12.89元。不過品牌表示，並非所有門市都有供貨。 試吃者認為辣味明顯但整體協調，美食網站也給予正面評價。思念先前還推出雞肉小籠包，借鑑美式雞肉麵湯風味，持續測試融合口味。
精華 FAQ
這款新品把墨西哥肉丸湯的番茄湯汁、調味肉餡與煙燻辣椒風味，結合進小籠包中，形成中式面點與墨西哥料理的跨界口味。
記者在南加州蒙特利公園市的好市多看到這款商品，規格為每包24盎司，售價12.89元。不過品牌表示，並非所有門市都有供貨。
試吃者認為辣味明顯但整體協調，美食網站也給予正面評價。思念先前還推出雞肉小籠包，借鑑美式雞肉麵湯風味，持續測試融合口味。
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