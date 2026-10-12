好市多賣這款小籠包 讓人想起墨西哥肉丸湯

華人熟悉的思念品牌推出新品，把墨西哥湯品的風味放進中式小籠包。（記者劉子為/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 好市多在南加部分門市販售思念品牌墨西哥風味小籠包，以墨西哥肉丸湯概念結合中式小籠包，主打創新融合口味並獲美食網站關注。

華人熟悉的小籠包，這回包進了墨西哥 肉丸湯的風味。好市多 （Costco）近日上架思念（Synear）品牌的墨西哥風味小籠包，將番茄 湯汁、肉餡與煙燻辣椒結合，吸引美食網站及社群關注。

記者日前走訪南加蒙特利公園市的好市多，發現這款新品已在店內販售，每包24盎司，售價12.89元。

這款產品英文名為「Synear Albóndigas Smoky Chipotle Soup Dumplings」，靈感來自墨西哥肉丸湯。美食網站Sporked介紹，內餡包含調味牛肉、豬肉及香草，搭配鹹香的番茄湯汁，把墨西哥湯品的風味放進中式小籠包。該網站近期刊出的新品介紹中，稱讚這是融合料理的精彩表現，對這個組合的創意給出熱情評價。

記者試吃發現，這款小籠包的墨西哥風味明顯，帶有煙燻辣椒的味道，也有較明顯的辣度。原本看似出人意料的組合，吃起來卻比預期協調；若本來就喜歡墨西哥料理或辣味，可能會喜歡這種搭配。

購物網站RetailShout在好市多商品介紹中，形容內部湯汁濃郁鹹香，令人聯想到慢燉的墨西哥肉丸湯，並認為煙燻辣椒帶來的辣味不至於過於強烈，適合想嘗試不同風味小籠包的消費者。

把當地熟悉的料理風味融入中式面點，思念已有其他嘗試。根據該品牌的新聞稿，其供應南加超市Gelson's Markets的雞肉小籠包，便以經典美式雞肉麵湯為靈感，把雞肉與蔬菜風味重新放進小籠包。品牌表示，這批產品希望同時吸引喜愛傳統亞洲料理，以及尋找創新口味的消費者。

思念官方貼文表示，這款新品的構想是結合兩種家常料理：墨西哥肉丸湯的風味，以及中式小籠包的麵皮與湯汁。品牌也確認，目前在洛杉磯地區部分好市多門市販售，並非所有門市均有供貨。

此外，還有其他華人熟知的餐飲品牌，也在美國市場調整產品。貢茶曾推出南瓜派風味飲品，將南瓜派的香料風味與紅茶、黑糖珍珠及奶蓋結合，做成奶茶與冰沙。鼎泰豐則因應當地消費者的食材偏好增加雞肉品項；其北美共同執行長接受Business Insider訪問時曾表示，美國消費者偏好雞肉，品牌因此陸續加入雞肉餛飩與雞肉小籠包。