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150元加州高級葡萄酒 換成好市多品牌賣30

記者朱敏梓╱綜合報導
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加州部分酒莊將高級葡萄酒轉售給零售商，以超市自有品牌低價出售。圖為納巴葡萄酒示意...
加州部分酒莊將高級葡萄酒轉售給零售商，以超市自有品牌低價出售。圖為納巴葡萄酒示意圖，非報導所涉酒款。（取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

加州葡萄酒業受需求下滑與庫存過剩夾擊，高級酒莊把優質酒轉售給好市多、Kroger等零售商，以自有品牌低價出清，讓消費者用更少錢買到高評分酒。

加州酒莊正將高級葡萄酒轉售給好市多、Aldi及Kroger等零售商，以其自有品牌低價出售。業界採購人員表示，一瓶在酒莊售價150元的葡萄酒，換上好市多自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）商標後，售價可能不到30元。

加州郵報報導，加州葡萄酒業近年面臨多重壓力，包括年輕世代對飲酒態度改變、通貨膨脹，以及GLP-1減重藥物的副作用。加州供應約八成美國消費的葡萄酒，市場供需變化也使州內酒莊受到影響。據洛杉磯時報報導，部分高級酒莊為消化過剩庫存，將旗下優質酒款轉售給零售通路，以較低價格上市。

Kroger在加州旗下擁有Ralphs、FoodsCo及Food4Less等超市，其自有品牌葡萄酒近月獲得的評分也有所提升。Kroger葡萄酒、啤酒及烈酒部門副總裁Curtis Mann表示，公司旗下原本沒有任何酒款獲知名評酒者給予90分以上評價，過去兩個月卻增加到20款。

Grocery Outlet負責自有品牌葡萄酒採購的Steve Beckner表示，幾年前，公司的批量採購訂單通常為1000至3000箱，如今已增至2萬至20萬箱。他指出，原本售價45至85元的葡萄酒，改掛超市自有品牌後，店內售價可能僅約9.99元。

Navigator Wine Collection總裁Taylor Case表示，他最近品嘗一款售價149元的納帕谷赤霞珠（Cabernet Sauvignon），與29.99元出售的掛牌產品幾乎沒差別。Taylor Case坦言，現在「不想成為葡萄種植戶」，因為市場上仍有大量葡萄酒待售。

葡萄酒經紀公司Turrentine Brokerage今年發布的市場報告指出，產業被大量市場反應不佳的舊年份散裝酒庫存拖累。種植戶與酒莊為減少損失，花費寶貴時間推銷舊酒，但報告認為，這些時間與精力用錯地方。

聖塔芭芭拉葡萄酒顧問公司Baedeker Wine負責人Peter Baedeker表示，雖然這些變化對酒莊不利，對消費者卻是他從業近30年來，所見過最有利的時期之一。

精華 FAQ

  • 因為酒莊面臨庫存過剩與市場需求疲弱，為了消化舊年份與散裝酒，只能將優質酒款轉售給零售通路，改掛自有品牌後以較低價格上市。

  • 業界採購人員指出，一瓶在酒莊售價150元的葡萄酒，換上好市多科克蘭標籤後，售價可能不到30元，價格落差相當明顯。

  • 對酒莊而言，低價出清優質酒款代表獲利受壓；但對消費者來說，卻能以更便宜的價格買到評分不錯、品質接近高價酒的產品。

葡萄酒 好市多 加州

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