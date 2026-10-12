150元加州高級葡萄酒 換成好市多品牌賣30

加州部分酒莊將高級葡萄酒轉售給零售商，以超市自有品牌低價出售。圖為納巴葡萄酒示意圖，非報導所涉酒款。（取自Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 加州葡萄酒業受需求下滑與庫存過剩夾擊，高級酒莊把優質酒轉售給好市多、Kroger等零售商，以自有品牌低價出清，讓消費者用更少錢買到高評分酒。

加州 酒莊正將高級葡萄酒 轉售給好市多 、Aldi及Kroger等零售商，以其自有品牌低價出售。業界採購人員表示，一瓶在酒莊售價150元的葡萄酒，換上好市多自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）商標後，售價可能不到30元。

加州郵報報導，加州葡萄酒業近年面臨多重壓力，包括年輕世代對飲酒態度改變、通貨膨脹，以及GLP-1減重藥物的副作用。加州供應約八成美國消費的葡萄酒，市場供需變化也使州內酒莊受到影響。據洛杉磯時報報導，部分高級酒莊為消化過剩庫存，將旗下優質酒款轉售給零售通路，以較低價格上市。

Kroger在加州旗下擁有Ralphs、FoodsCo及Food4Less等超市，其自有品牌葡萄酒近月獲得的評分也有所提升。Kroger葡萄酒、啤酒及烈酒部門副總裁Curtis Mann表示，公司旗下原本沒有任何酒款獲知名評酒者給予90分以上評價，過去兩個月卻增加到20款。

Grocery Outlet負責自有品牌葡萄酒採購的Steve Beckner表示，幾年前，公司的批量採購訂單通常為1000至3000箱，如今已增至2萬至20萬箱。他指出，原本售價45至85元的葡萄酒，改掛超市自有品牌後，店內售價可能僅約9.99元。

Navigator Wine Collection總裁Taylor Case表示，他最近品嘗一款售價149元的納帕谷赤霞珠（Cabernet Sauvignon），與29.99元出售的掛牌產品幾乎沒差別。Taylor Case坦言，現在「不想成為葡萄種植戶」，因為市場上仍有大量葡萄酒待售。

葡萄酒經紀公司Turrentine Brokerage今年發布的市場報告指出，產業被大量市場反應不佳的舊年份散裝酒庫存拖累。種植戶與酒莊為減少損失，花費寶貴時間推銷舊酒，但報告認為，這些時間與精力用錯地方。

聖塔芭芭拉葡萄酒顧問公司Baedeker Wine負責人Peter Baedeker表示，雖然這些變化對酒莊不利，對消費者卻是他從業近30年來，所見過最有利的時期之一。