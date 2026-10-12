奇諾岡這家華超紅棗5磅僅10.99元 價格很划算

對許多華人家庭而言，天氣轉涼，也代表餐桌上開始增加一些適合秋冬季節的食材，其中紅棗就是不少華人熟悉的傳統進補食材。奇諾岡海鷗超市正在銷售大包裝紅棗，價格很實惠，質量也不錯。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 奇諾岡海鷗超市推出5磅紅棗特價10.99元，較原價近15元更划算，因大容量與實用性受到華人家庭青睞。

南加州 進入10月，雖然秋老虎仍然發威，但早晚氣溫已逐漸出現季節變化。對許多華人家庭而言，天氣轉涼，也代表餐桌上開始增加一些適合秋冬季節的食材，其中紅棗就是不少華人熟悉的傳統進補食材。奇諾岡海鷗超市正在銷售大包裝紅棗，5磅重紅棗僅售約10元，價格很實惠，質量也不錯。

近日有華人Susan說，奇諾岡海鷗超市銷售的紅棗，不僅包裝容量大，價格也相當經濟實惠。平時她習慣煲湯、泡茶，和烹飪，這類大包裝紅棗相當實用，買回家可以慢慢享用，不必頻繁採購。

奇諾岡海鷗超市投資方代表孫偉表示，這種大包裝紅棗，大約重5磅，平時賣近15元，目前促銷特價是10.99元，經濟實惠，很適合華人消費者。實際上，在奇諾岡、奇諾的區域亞洲風味超市中，海鷗超市以經濟實惠為競爭優勢，其它物美價廉的商品還很多，除了大包裝紅棗，還有肉類、海鮮、各種蔬果以及小食品。

紅棗在華人飲食文化中已有悠久歷史，從傳統的紅棗茶、紅棗枸杞茶，到銀耳紅棗湯、紅棗桂圓茶，以及各式燉湯、粥品，都可以看到它的身影。紅棗本身帶有自然甜味，煮湯或泡茶時可以增加香氣與甜味，因此有些家庭甚至會用紅棗取代部分砂糖。尤其到了秋冬季節，許多華人家庭喜歡煲一鍋熱湯，紅棗也是常見的搭配食材。無論是搭配雞肉、排骨，還是與枸杞、桂圓、百合等食材一起燉煮，都能讓湯品增加自然的甜味。

對傳統華人家庭來說，紅棗的價值或許就在於它簡單、熟悉又容易搭配。天氣轉涼時，煮一壺紅棗茶，或在晚餐煲湯時放上幾顆，不需要複雜的料理技巧，就能成為秋冬餐桌上的一份傳統滋味。