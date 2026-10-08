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標示「無糖」飲品含糖量高 星巴克挨告

編譯陳盈霖／綜合報導
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星巴克蛋白飲無糖選項，遭消費者質疑不實。（星巴克官網）
星巴克蛋白飲無糖選項，遭消費者質疑不實。（星巴克官網）

AI摘要

文章摘要整理：

星巴克因蛋白飲被指標示「無糖」卻含糖量不低遭集體訴訟，原告認為此舉誤導消費者；星巴克則稱糖分來自牛奶，並無額外加糖。

洛杉磯福斯新聞台FOX 11報導，星巴克（Starbucks）近日因飲品標示遭消費者提告，原告認為部分標榜「無糖（Sugar-free）」的飲品，實際上含糖量甚至高於里斯花生醬巧克力杯（Reese's Peanut Butter Cup），涉嫌誤導消費者。星巴克則反駁稱，糖分來自製作飲料使用的奶，飲品並未額外加糖。

這起由三名消費者代表提起的聯邦訴訟控總，部位於西雅圖的星巴克咖啡連鎖店，其蛋白飲產品實際上含有糖分，但卻標榜「無糖」。原告主張，星巴克對這些飲品的命名及行銷方式「虛假、欺騙且違法」，要求該公司賠償因「無糖」而購買產品的消費者，同時停止用「無糖」名義行銷這類產品。

截至5日，星巴克美國官網將這些飲品列在「無添加糖選項」（No Added Sugar Options）類別下，每款飲品名稱都有「無糖」字樣。不過，這些飲品進入其單獨的頁面選項後，其營養標示上都有含糖量。

根據官網，16盎司「無糖焦糖蛋白抹茶」（Sugar-Free Caramel Protein Matcha）與「無糖焦糖蛋白拿鐵」（Sugar-Free Caramel Protein Latte），每杯都含16克糖。若升級為Venti大杯裝，兩款飲品含糖量分別增加至21克及20克。相較之下，里斯一分標準1.5盎司雙分裝的花生醬巧克力杯僅含11克糖。

無糖焦糖蛋白抹茶標示有16克糖。（星巴克官網）
無糖焦糖蛋白抹茶標示有16克糖。（星巴克官網）

專門處理集體訴訟案的西雅圖哈根斯伯曼（Hagens Berman）律師事務所聯合創辦人伯曼表示，消費者基於各種原因避免攝取糖分，無論是為了健康、控制血糖或其他因素。對許多人來說，如此明顯的錯誤影響很大。

星巴克則反駁稱，飲品中標示的糖分來自製作飲料使用的高蛋白牛奶，公司並未額外在這些飲品中加糖，用於調味的糖漿本身也是無糖。該公司發言人表示，「我們認為這些指控毫無根據。星巴克一直以來都持續且清楚地提供蛋白飲品、無糖選項與營養成分相關資訊，包括產品公告、菜單、行銷資料、官網及應用程式App等，此案我們將積極辯護。」

精華 FAQ

  • 爭議在於部分標榜「無糖」的飲品，實際營養標示卻含有糖分，且含量不低。原告認為這種命名與行銷方式會誤導想避糖的消費者。

  • 原告要求星巴克賠償因「無糖」標示而購買產品的消費者，並停止以「無糖」名義行銷這類飲品，認為其做法虛假、欺騙且違法。

  • 星巴克表示，飲品中的糖分主要來自製作時使用的高蛋白牛奶，並未額外添加糖；公司也強調已在官網、App與菜單清楚揭露營養資訊。

西雅圖 星巴克 洛杉磯

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