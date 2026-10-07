Costco亞洲泡麵夯 台韓搶貨架

Costco泡麵區「亞洲味」愈來愈濃，韓國火雞麵、台灣乾麵搶貨架。（記者李怡╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 灣區Costco亞洲泡麵選擇大增，韓國火雞麵、Momofuku拌麵與台灣阿舍乾麵同場競爭，反映消費者不只追求方便，也重視口味與家鄉情感。

逛Costco 不少華人消費者，現在還多了一個固定停靠點「泡麵 區」。本報近日走訪灣區 Costco發現，貨架上的亞洲麵食選擇相當熱鬧，從韓國爆紅的粉紅色火雞麵、農心豚骨拉麵，到台灣阿舍乾麵，再到名廚品牌Momofuku拌麵，一箱箱堆滿貨架。對忙碌上班族、留學生和不想天天開火的家庭來說，「家裡囤一箱麵」也成了不少人的省事選擇。

最搶眼的，莫過於整片粉紅色包裝的韓國三養「粉紅火雞麵」的產品，把火雞麵原本的辣味加入奶油培根風味，口感相對濃郁。從貨架上整箱堆疊的陣勢來看，Costco顯然把它當成亞洲食品區的主力商品之一。

如果吃不了火雞麵的辣，旁邊還有另一條路。由名廚張錫鎬（David Chang）創立的Momofuku品牌，也推出醬油蔥香拌麵。黑色包裝看起來不像傳統方便麵，主打醬油、芝麻和蔥香，一箱12包。對喜歡亞洲口味、又不想每頓都吃得滿頭大汗的消費者來說，這類拌麵顯得更加日常。

台灣味也沒有缺席。貨架上橘色包裝的「阿舍乾麵」相當醒目，一箱12包，主打台南風味。與一般泡麵不同，乾麵吃法更接近華人熟悉的拌麵：麵煮熟、瀝乾，再拌上醬料。對不少台灣移民來說，Costco出現這類熟悉品牌，買的不只是方便，有時也是一口家鄉味。

有趣的是，Costco貨架上的「方便麵」早已不是過去印象中的幾毛錢應急食品。從韓國超辣麵、台灣乾麵，到名廚品牌拌麵，口味愈分愈細，包裝也愈來愈講究。消費者買的除了方便，也追求不同國家風味。

Costco最大的特色也是最大的誘惑「一買就是一大箱」。看到新口味很容易手一滑，但如果第一次嘗試，最好先確認自己是否真的能接受辣度、湯底或醬料口味。

以前去Costco囤的是牛奶、紙巾和礦泉水，如今推著購物車經過食品區，台灣乾麵、韓國火雞麵也可能順手搬上一箱。

Costco泡麵區「亞洲味」愈來愈濃，韓國火雞麵、台灣乾麵搶貨架。（記者李怡╱攝影）

Costco泡麵區「亞洲味」愈來愈濃，韓國火雞麵、台灣乾麵搶貨架。（記者李怡╱攝影）

Costco泡麵區「亞洲味」愈來愈濃，韓國火雞麵、台灣乾麵搶貨架。（記者李怡╱攝影）