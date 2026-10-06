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好市多拖鞋酷似UGG 售價不到30

記者子為╱蒙特利公園報導
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Kirkland Signature的拖鞋售價28.99元。相較之下，外型近似的...
Kirkland Signature的拖鞋售價28.99元。相較之下，外型近似的UGG女款Tasman II，官網售價為130元。（記者子為╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

好市多自有品牌羊皮毛拖鞋因外型近似UGG、售價僅28.99元而爆紅，但也引發Deckers提告，爭議聚焦商品外觀是否遭侵權。

外型神似UGG，價格卻不到30元。好市多Costco）一款羊皮毛保暖拖鞋，被消費者視為名牌「平替（平價替代品）」，柔軟舒適的穿著感獲得好評，但相似的外型也曾引發侵權爭議。

記者9月底走訪南加蒙特利公園市好市多，看到這款自有品牌Kirkland Signature的拖鞋提供兩種顏色，架上備貨充足，尺碼也較齊全，售價28.99元。相較之下，外型近似的UGG女款Tasman II，官網售價為130元，兩款價差101.01元，Kirkland Signature約為後者價格的2.2折。

根據好市多商品頁，這款男女皆可穿的保暖拖鞋，鞋面與內裡使用真羊皮毛，搭配輕量EVA鞋底，鞋口有刺繡飾邊，提供栗色與巧克力色。包頭造型、鞋面中線及鞋口裝飾，讓它常被拿來與UGG Tasman系列比較。UGG官網則列明，Tasman II採麂皮鞋面、羊皮毛內裡及含甘蔗原料的EVA鞋底。

太陽報報導，這款拖鞋當時在好市多官網評分為4.6顆星。有消費者給出五星評價，表示鞋內柔軟，在家走動非常舒適，也適合出門拿信或把垃圾桶推到路邊。報導指出，有些買家甚至認為這款平價替代品比名牌款更好。

受到消費者歡迎的相似外型，也是法律爭議的焦點。根據Bloomberg Law報導，UGG母公司Deckers Outdoor於2025年5月對好市多提告，指Kirkland Signature拖鞋侵犯Tasman受保護的商品外觀。品牌主張，鞋口刺繡編織邊、中央凸起縫線、圓弧鞋頭等設計組合，可能使消費者誤認商品與UGG有關聯或獲其授權。這場品牌外觀保護爭議並非只涉及好市多。Bloomberg Law指出，Deckers同年5月也對CVS藥局另案提告，指其銷售模仿Tasman設計的拖鞋；Tasman是UGG已銷售超過20年的鞋款。截至發稿，相關案件仍在審理中。

精華 FAQ

  • Kirkland Signature拖鞋售價28.99元，UGG Tasman II官網售價130元，兩者價差101.01元；前者約只有後者的2.2折，因此被視為高性價比平替。

  • 它鞋內柔軟、穿著舒適，適合在家活動，也能外出拿信或倒垃圾；加上真羊皮毛與輕量EVA鞋底，讓不少買家認為實用度甚至勝過名牌款。

  • Deckers主張好市多拖鞋的刺繡鞋口、中央縫線與圓弧鞋頭等設計組合，可能讓消費者誤認與UGG有關或獲授權，因此提告主張侵害受保護的商品外觀。

好市多 蒙特利公園 Costco

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