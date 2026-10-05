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Costco迷你3D水果冰淇淋暴紅 兒童超愛

記者趙健／洛杉磯報導
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Costco近期上架迷你水果造型冰淇淋，逼真可愛的外形走紅網路。（讀者提供）
Costco近期上架迷你水果造型冰淇淋，逼真可愛的外形走紅網路。（讀者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

Costco新上架Aiko Garden迷你水果造型冷凍甜點，因外型逼真可愛、價格親民而在社群暴紅，部分門市已出現缺貨。

一口大小的草莓、芒果、葡萄、藍莓，乍看像一盤迷你水果，咬開卻是冰涼甜點。Costco近期上架Aiko Garden迷你水果造型冷凍甜點（Fruits Bucket Multi Fruit Frozen Dessert），把社群上頗受歡迎的3D水果冰淇淋縮小成「一口版」，一組四盒共48顆，價格僅10.59元。可愛又逼真的造型迅速吸引消費者注意，近期上架後部分門市已缺貨。有華人家長分享，買回家後孩子一看到就興奮尖叫。

根據Costco商品價格追蹤網站Warehouse Runner資料，這款新品倉庫價格為10.59元。一組共有四桶，每桶4.06盎司（120毫升），內有12顆迷你水果造型冰品，也就是一組共48顆。換算下來，每桶約2.65元，每顆僅約22分。

別看個頭迷你，裡面共有多種水果造型。草莓表面做出一顆顆凹點，青葡萄是一小串葡萄，藍莓則連頂部細節也模仿真實水果，加上粉紅、橙黃、翠綠和深藍等顏色，倒在盤中相當搶眼。

造型是這款冰品在社群受到注意的一大原因。有網友開箱後表示，打開盒子真的被驚艷到，不同水果顏色粉嫩多彩，外形逼真，「實在太可愛了」。口味方面，多數消費者形容，外殼薄脆，水果風味內餡吃起來很清爽，「不會過甜」。

對有孩子的家庭來說，這款冰淇淋造型更成為賣點。有家長分享，孩子們看到一桶五顏六色的迷你水果後「為之瘋狂」，興奮到尖叫。每顆只有一口左右的大小，也讓人可以一次嘗試不同口味。

這款新品近期也已在部分地區推出。有華人分享曾經買到。不過本報記者前往一家門店查看，貨架上已找不到。目前Costco官網也尚未查到這款商品的線上購買頁面，想嘗鮮仍要到實體倉庫尋找。Warehouse Runner資料顯示，這款新品目前的鋪貨紀錄主要集中在加州，尤其是洛杉磯及周邊多家超市。

精華 FAQ

  • 它把草莓、芒果、葡萄、藍莓等水果做成一口大小的迷你冰品，外觀色彩鮮明且細節逼真，倒在盤中像一盤小水果，視覺效果非常吸睛。

  • 一組共有4盒、共48顆，每盒4.06盎司也就是120毫升，倉庫價格為10.59元；換算下來每盒約2.65元，每顆大約只要22分。

  • 除了造型可愛、顏色繽紛，口味也被形容清爽不會過甜，而且一顆只有一口大小，孩子看到容易興奮尖叫，大人也能一次嘗試多種口味。

華人 Costco 冰淇淋

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