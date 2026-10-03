我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熊貓快餐創辦人程正昌：助員工買房 企業使命

Nvidia創盤中新高 市值逼近6兆美元 還值得追高嗎？

名牌夾克好市多打2折 華人直呼划算

記者朱敏梓／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
好市多販售的Tommy Hilfiger男士輕量軟殼夾克，標價34.99元，再折...
好市多販售的Tommy Hilfiger男士輕量軟殼夾克，標價34.99元，再折7元後每件僅27.99元。（朱女士提供）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯華人朱女士在好市多以不到2折買到Tommy Hilfiger夾克，認為非常划算；文章也指出，好市多服飾區常有多品牌商品低價上架。

「時尚的盡頭都在好市多。」這句華人消費者的玩笑話，道出不少人到好市多服飾區淘寶的樂趣。居住洛杉磯的朱女士近日買到每件折後僅27.99元的Tommy Hilfiger品牌夾克，相較她查到的專櫃原價169元，不到兩折。她一口氣替父親和外公各買兩件，直呼「真的太划算」。

朱女士表示，之前經常在社媒看到網友分享好市多的平價衣物，自己親身逛過後，才體會到其中的吸引力。她發現，服飾區除好市多自有品牌，也能找到Nike、Puma、Adidas等運動品牌，以及Tommy Hilfiger、Banana Republic等，價格讓她頗為驚喜。

她此次購物，看到不少新上架的Tommy Hilfiger衣物，包括男士夾克與女士輕薄款外套等。她認為，這類厚薄適中的外套，很適合洛杉磯秋冬穿著，替家人添購既實用，也不必花大錢。

其中，最讓她心動的是一款Tommy Hilfiger男士輕量軟殼夾克。據她比價，專櫃同款原價169元，折後仍約100元；好市多標價34.99元，購買時再減7元，每件只要27.99元。按她提供的價格計算，約為專櫃原價的17%，即使與專櫃折後價相比，也不到三折。她表示，以過往購物經驗，即使到品牌暢貨中心，也很難碰到如此低的售價。如今兩件夾克稅後合計約60元，讓她覺得這趟淘寶收穫十足。

朱女士遇到的低價並非個例，其他新聞報導也曾介紹消費者在好市多淘到的超值衣物。生活網站Best Life曾報導，一款Tommy Hilfiger女士鋪棉外套在好市多售價34.99元，當時品牌官網對應款式原價169元，價差達134元。

經營「Costco Couture」社群帳號的Jennifer Maldonado分享過好市多約30元的Tommy Hilfiger可收納外套，以及兩件裝、售價約20元的Calvin Klein休閒長褲。她還曾找到85元的Hunter雨靴，比當時品牌官網售價便宜90元。

省錢網站The Krazy Coupon Lady在一篇比價報導，也列出多款好市多品牌服飾。例如Levi's女士311塑形緊身牛仔褲，當時好市多售價29.97元，品牌官網則為59.99元，約便宜一半；Puma男士套頭連帽上衣在好市多售價19.99元，據該網站比較，比沃爾瑪販售的同款便宜約33%。

好市多服飾區陳列多款品牌衣物，吸引消費者挑選，成為不少華人採買日用品之餘的淘寶去...
好市多服飾區陳列多款品牌衣物，吸引消費者挑選，成為不少華人採買日用品之餘的淘寶去處。（記者朱敏梓╱攝影）

精華 FAQ

  • 她買到的男士輕量軟殼夾克，原價169元、好市多標價34.99元，結帳再減7元後每件只要27.99元，約為專櫃原價的17%，連專櫃折後價也不到3折。

  • 因為外套價格遠低於專櫃與暢貨中心，且適合洛杉磯秋冬穿著，實用又省錢。她一口氣替父親和外公各買2件，稅後合計約60元，感受特別明顯。

  • 文中提到Tommy Hilfiger女士鋪棉外套售價34.99元、Calvin Klein兩件裝休閒長褲約20元，以及Hunter雨靴85元；另有Levi's牛仔褲和Puma連帽上衣等折扣例子。

好市多 華人 洛杉磯

上一則

鄭博仁律師提醒：雇主開除員工7個常見錯誤

下一則

哈岡學區教委候選人Wiener 盼改善辦學重建信任

延伸閱讀

華資超市月餅價格大跳水 美心兩盒50元有找 華人喊好划算

華資超市月餅價格大跳水 美心兩盒50元有找 華人喊好划算
跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰

跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰
好市多瓶裝水無標籤 華人狂讚「太高級」

好市多瓶裝水無標籤 華人狂讚「太高級」
兩口之家也很好買 好市多忠實顧客常囤的十項商品

兩口之家也很好買 好市多忠實顧客常囤的十項商品
好市多自有品牌Kirkland啤酒將停售

好市多自有品牌Kirkland啤酒將停售
華人親測：好市多訂旅行省下數百元 還有很多隱藏福利

華人親測：好市多訂旅行省下數百元 還有很多隱藏福利

熱門新聞

美心奶黃月餅也加入促銷隊伍。（記者王若然／攝影）

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

2026-09-29 13:47
所羅門．奧里和兒子安吉爾在開始上班前一起合影。（洛杉磯時報／Sandy Huffaker攝影)

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

2026-09-24 15:02
遭聯邦執法人員拘捕的38歲的聖蓋博居民Greg Lui（左），又名Yiu Kong Lui。（司法部提供）

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

2026-10-01 20:30
好市多販售的Tommy Hilfiger男士輕量軟殼夾克，標價34.99元，再折7元後每件僅27.99元。（朱女士提供）

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

2026-10-02 20:49
有社媒女神之稱的爾灣亞裔女Iris Rabaya Au一度經手大額資金，名車、奢侈品牌包也成為生活一部分。但她將超過260萬美元轉入個人帳戶後，未如實申報收入。（取自Iris Rabaya Au社媒）

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

2026-09-25 16:01
為救癌妻，8旬翁每天14小時搬重物、奔波百哩。（GoFundMe）

8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退

2026-09-27 15:16

超人氣

更多 >
專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜
她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦
再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光
剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛
香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味