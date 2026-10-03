名牌夾克好市多打2折 華人直呼划算

好市多販售的Tommy Hilfiger男士輕量軟殼夾克，標價34.99元，再折7元後每件僅27.99元。（朱女士提供）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯華人朱女士在好市多以不到2折買到Tommy Hilfiger夾克，認為非常划算；文章也指出，好市多服飾區常有多品牌商品低價上架。

「時尚的盡頭都在好市多 。」這句華人 消費者的玩笑話，道出不少人到好市多服飾區淘寶的樂趣。居住洛杉磯 的朱女士近日買到每件折後僅27.99元的Tommy Hilfiger品牌夾克，相較她查到的專櫃原價169元，不到兩折。她一口氣替父親和外公各買兩件，直呼「真的太划算」。

朱女士表示，之前經常在社媒看到網友分享好市多的平價衣物，自己親身逛過後，才體會到其中的吸引力。她發現，服飾區除好市多自有品牌，也能找到Nike、Puma、Adidas等運動品牌，以及Tommy Hilfiger、Banana Republic等，價格讓她頗為驚喜。

她此次購物，看到不少新上架的Tommy Hilfiger衣物，包括男士夾克與女士輕薄款外套等。她認為，這類厚薄適中的外套，很適合洛杉磯秋冬穿著，替家人添購既實用，也不必花大錢。

其中，最讓她心動的是一款Tommy Hilfiger男士輕量軟殼夾克。據她比價，專櫃同款原價169元，折後仍約100元；好市多標價34.99元，購買時再減7元，每件只要27.99元。按她提供的價格計算，約為專櫃原價的17%，即使與專櫃折後價相比，也不到三折。她表示，以過往購物經驗，即使到品牌暢貨中心，也很難碰到如此低的售價。如今兩件夾克稅後合計約60元，讓她覺得這趟淘寶收穫十足。

朱女士遇到的低價並非個例，其他新聞報導也曾介紹消費者在好市多淘到的超值衣物。生活網站Best Life曾報導，一款Tommy Hilfiger女士鋪棉外套在好市多售價34.99元，當時品牌官網對應款式原價169元，價差達134元。

經營「Costco Couture」社群帳號的Jennifer Maldonado分享過好市多約30元的Tommy Hilfiger可收納外套，以及兩件裝、售價約20元的Calvin Klein休閒長褲。她還曾找到85元的Hunter雨靴，比當時品牌官網售價便宜90元。

省錢網站The Krazy Coupon Lady在一篇比價報導，也列出多款好市多品牌服飾。例如Levi's女士311塑形緊身牛仔褲，當時好市多售價29.97元，品牌官網則為59.99元，約便宜一半；Puma男士套頭連帽上衣在好市多售價19.99元，據該網站比較，比沃爾瑪販售的同款便宜約33%。

好市多服飾區陳列多款品牌衣物，吸引消費者挑選，成為不少華人採買日用品之餘的淘寶去處。（記者朱敏梓╱攝影）