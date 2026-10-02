好市多人氣甜點限時回歸 老顧客不買帳

部分顧客直言，他們真正希望回歸的是疫情前販售的細長直條版本，而非扭紋款式。（記者王子涵/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： Costco人氣吉拿棒限時回歸，但新版扭紋版本引發兩極評價，支持者覺得划算，老顧客則懷念疫情前的傳統直條口味。

好市多 （Costco ）美食區的人氣甜點吉拿棒（Churro）限時回歸。公司近日宣布，曾於2024年下架的扭紋吉拿棒（Twisted Churro）將在全美門市限時回歸，每根售價維持1.49元，相較熱狗汽水套餐還便宜1分。消息雖讓不少忠實顧客興奮，卻也引發另一波爭議，有老顧客抱怨，這並不是他們真正懷念的經典版本。

Costco於日前公布吉拿棒回歸消息，並表示產品將陸續在全美美食區上架，各門市供應時間不一，尚未公布限時販售的結束日期。據記者觀察，灣區 各大Costco店面均已上線該美食，且貼出「限時回歸」的字樣。

重新返廠的吉拿棒長約一呎，外層裹滿肉桂糖粉，採用長條扭紋造型，趁熱享用是其特色。Costco過去供應傳統直條吉拿棒長達20多年，2020年疫情期間停售，2021年改以扭紋版本重新推出，卻又於2024年1月下架，由售價2.49元的大塊巧克力餅乾取代。此次回歸仍維持原本1.49元的價格，比巧克力餅乾便宜1元。

不過，回歸的並非所有顧客記憶中的滋味。不少網友認為，新版吉拿棒口感偏軟、麵團感過重，缺乏傳統版本的酥脆外皮，甚至有人形容像是撒上肉桂粉的麵包棒。部分顧客直言，他們真正希望回歸的是疫情前販售的細長直條版本，而非扭紋款式。

也有消費者給予正面評價，認為新版外酥內軟，1.49元的價格相當划算。不少網友更發揮創意，將吉拿棒搭配美食區售價的冰淇淋，或沾取巧克力、草莓聖代醬汁，製作自己的甜點組合。

Costco今年也持續調整美食區菜單，包括推出季節限定聖代、雞柳條及希臘義大利麵沙拉等。

灣區各大Costco店面均已上線該美食，且貼出「限時回歸」的字樣。（記者王子涵/攝影）