好市多自有品牌Kirkland啤酒將停售

最受歡迎的是Kirkland Signature赫勒斯拉格，一箱12罐原價僅13.99美元，平均每罐略高於1元。（取自Kirkland官網）

Costco 會員熟悉的Kirkland Signature自有品牌啤酒即將從貨架消失。Costco與俄勒岡州 知名精釀酒廠德舒特酒廠（Deschutes Brewery）合作推出的赫勒斯拉格啤酒（Helles-Style Lager）及年份艾爾啤酒（Vintage Ale）已停止生產，目前各地門市正在出售最後庫存，部分店面已經售罄。這項合作不到兩年便告終，也讓不少喜愛高性價比啤酒的會員感到失望。

兩家公司於2024年底展開合作，由位於俄勒岡州本德（Bend）的德舒特酒廠負責釀造。其中最受歡迎的是Kirkland Signature赫勒斯拉格，一箱12罐原價僅13.99元，平均每罐略高於1元。另一款年份艾爾則屬於酒精濃度達12%的帝國世濤（Imperial Stout），22盎司裝每瓶售價約7.99元。

價格便宜並不代表品質普通。赫勒斯拉格推出後，連續兩年在世界啤酒盃（World Beer Cup）的「慕尼黑式赫勒斯」組別獲獎，2025年獲得銀牌，2026年再拿下銅牌。在掛上Kirkland品牌之前，德舒特曾以「Prinz Crispy」之名推出同類產品，並於2023年美國啤酒節獲得金牌。

德舒特今年7月宣布與Costco的合作即將結束。公司表示，雙方原先約定的生產數量已經完成，因此合作進入收尾階段，並非因產品品質或食品安全問題而停售。酒廠行政總裁斯克貝克（Peter Skrbek）當時通知經銷商，兩款Kirkland啤酒將逐步停止供應，大多數Costco倉儲店預計在9月至10月間清完庫存。

如今距離停產消息公布已超過兩個月，不少消費者開始發現產品真的「一去不回」。有顧客在網路上表示，到Costco後發現整個貨架已經清空；也有人稱，當地門市僅剩十多箱，並以每箱約6元清倉，因此一次購入數箱。