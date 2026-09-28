好市多日式煎餃 「餐廳級口味」簡單做

這款煎餃打折時10.99美元，很快售罄。（記者邵敏／攝影）

在當下物價高漲情況下，一家人叫頓外賣，加上稅、小費 和外送費，幾十上百元又沒了。對不少忙碌的家庭來說，冰箱裡的一袋餃子、幾盒小籠包，正在成為「今天實在不想做飯」時最簡單的解決方案

好市多 （Costco）冷凍櫃裡亞洲速凍食品愈來愈搶眼，從中式豬肉白菜餃子、小籠包，到日式煎餃 、韓式湯包，幾乎可以排出一整面「餃子牆」。

其中最吸睛的是小籠包。MìLà豬肉小籠包一大盒44盎司，原價12.99元，店內優惠後一度只要9.39元。打開就是一袋袋分裝好的小籠包，包裝標示約7分鐘即可上桌，還附蒸籠紙。對一個人住或雙薪家庭來說，不必專門跑餐館，想吃多少蒸多少，配一碗湯或燙個青菜，一頓飯就有了。

旁邊的Bibigo更是占據大半個冷凍櫃。雞肉蔬菜蒸餃、牛肉湯包、蝦餃等不同口味整齊堆放，其中牛肉湯包現場售價13.99元。這類產品最大的賣點並不是多麼精緻，而是「快」：不用備菜、不用洗鍋，幾分鐘就能吃上熱食。

華人熟悉的餃子也沒有缺席。灣仔碼頭（Wanchai Ferry）豬肉白菜餃子一盒36個，水煮或煎成鍋貼都可以，一家三口想快速解決晚餐，一盒就能派上用場。

人氣煎餃味之素（AJINOMOTO）也廣受好評，該日式豬肉雞肉煎餃每大盒共60個。好市多標示其特色為正宗日式餃子，薄而酥脆的餃皮，約12分鐘即可完成平底鍋煎製。不少消費者評價稱其「餐廳級口味」。

好市多門店標價14.99元，以60個計算，平均每個煎餃約25美分，有時推出促銷價為10.99元。這款餃子與一般冷凍煎餃最大不同，是主打日式「Hane Gyoza」煎法。Hane在日文中有「翅膀」之意，指餃子煎好後，底部會形成一層薄而酥脆的脆皮。味之素表示，這款餃子專門設計成不必另外加油即可煎製，冷凍狀態直接下鍋，加入3盎司水後加蓋約5至7分鐘，再打開鍋蓋把底部煎至金黃即可。

仔細看Costco的冷凍櫃，也能發現一個有趣的變化：過去說到美式速凍食品，人們想到的往往是披薩、薯條、雞塊；如今餃子、小籠包、餛飩和韓式料理已占據愈來愈顯眼的位置。亞洲食品不再只是亞裔家庭的選擇，也逐漸成為美國主流超市的日常商品。

速凍食品受歡迎，賣的就是省事。工作了一天，不是每個晚上都有力氣認真做四菜一湯，外賣吃多了，荷包又受不了。十幾元買一大盒放進冰箱，忙的時候煮幾個餃子、蒸幾個小籠包，十來分鐘就能坐下吃飯。對很多普通家庭而言，這可能才是Costco冷凍櫃最實際的吸引力。

味之素日式豬肉雞肉煎餃，好市多官方標示為正宗日式餃子。（好市多官網）

Costco「餃子大軍」攻占冷凍櫃。（記者李怡／攝影）

阿蘇薩好市多門店，這款餃子全部售罄，貨架上一包不剩。（記者邵敏／攝影）

Costco「餃子大軍」攻占冷凍櫃。（記者李怡／攝影）

Costco「餃子大軍」攻占冷凍櫃。（記者李怡／攝影）

Costco「餃子大軍」攻占冷凍櫃。（記者李怡／攝影）