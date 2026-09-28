我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

In-N-Out店長年薪20萬美元 高同業快3倍

年收10萬者「不再自認高所得」自願光顧廉價折扣店

好市多日式煎餃 「餐廳級口味」簡單做

記者李怡邵敏／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
這款煎餃打折時10.99美元，很快售罄。（記者邵敏／攝影）
這款煎餃打折時10.99美元，很快售罄。（記者邵敏／攝影）

在當下物價高漲情況下，一家人叫頓外賣，加上稅、小費和外送費，幾十上百元又沒了。對不少忙碌的家庭來說，冰箱裡的一袋餃子、幾盒小籠包，正在成為「今天實在不想做飯」時最簡單的解決方案

好市多（Costco）冷凍櫃裡亞洲速凍食品愈來愈搶眼，從中式豬肉白菜餃子、小籠包，到日式煎餃、韓式湯包，幾乎可以排出一整面「餃子牆」。

其中最吸睛的是小籠包。MìLà豬肉小籠包一大盒44盎司，原價12.99元，店內優惠後一度只要9.39元。打開就是一袋袋分裝好的小籠包，包裝標示約7分鐘即可上桌，還附蒸籠紙。對一個人住或雙薪家庭來說，不必專門跑餐館，想吃多少蒸多少，配一碗湯或燙個青菜，一頓飯就有了。

旁邊的Bibigo更是占據大半個冷凍櫃。雞肉蔬菜蒸餃、牛肉湯包、蝦餃等不同口味整齊堆放，其中牛肉湯包現場售價13.99元。這類產品最大的賣點並不是多麼精緻，而是「快」：不用備菜、不用洗鍋，幾分鐘就能吃上熱食。

華人熟悉的餃子也沒有缺席。灣仔碼頭（Wanchai Ferry）豬肉白菜餃子一盒36個，水煮或煎成鍋貼都可以，一家三口想快速解決晚餐，一盒就能派上用場。

人氣煎餃味之素（AJINOMOTO）也廣受好評，該日式豬肉雞肉煎餃每大盒共60個。好市多標示其特色為正宗日式餃子，薄而酥脆的餃皮，約12分鐘即可完成平底鍋煎製。不少消費者評價稱其「餐廳級口味」。

好市多門店標價14.99元，以60個計算，平均每個煎餃約25美分，有時推出促銷價為10.99元。這款餃子與一般冷凍煎餃最大不同，是主打日式「Hane Gyoza」煎法。Hane在日文中有「翅膀」之意，指餃子煎好後，底部會形成一層薄而酥脆的脆皮。味之素表示，這款餃子專門設計成不必另外加油即可煎製，冷凍狀態直接下鍋，加入3盎司水後加蓋約5至7分鐘，再打開鍋蓋把底部煎至金黃即可。

仔細看Costco的冷凍櫃，也能發現一個有趣的變化：過去說到美式速凍食品，人們想到的往往是披薩、薯條、雞塊；如今餃子、小籠包、餛飩和韓式料理已占據愈來愈顯眼的位置。亞洲食品不再只是亞裔家庭的選擇，也逐漸成為美國主流超市的日常商品。

速凍食品受歡迎，賣的就是省事。工作了一天，不是每個晚上都有力氣認真做四菜一湯，外賣吃多了，荷包又受不了。十幾元買一大盒放進冰箱，忙的時候煮幾個餃子、蒸幾個小籠包，十來分鐘就能坐下吃飯。對很多普通家庭而言，這可能才是Costco冷凍櫃最實際的吸引力。

味之素日式豬肉雞肉煎餃，好市多官方標示為正宗日式餃子。（好市多官網）
味之素日式豬肉雞肉煎餃，好市多官方標示為正宗日式餃子。（好市多官網）

Costco「餃子大軍」攻占冷凍櫃。（記者李怡／攝影）
Costco「餃子大軍」攻占冷凍櫃。（記者李怡／攝影）

阿蘇薩好市多門店，這款餃子全部售罄，貨架上一包不剩。（記者邵敏／攝影）
阿蘇薩好市多門店，這款餃子全部售罄，貨架上一包不剩。（記者邵敏／攝影）

Costco「餃子大軍」攻占冷凍櫃。（記者李怡／攝影）
Costco「餃子大軍」攻占冷凍櫃。（記者李怡／攝影）

Costco「餃子大軍」攻占冷凍櫃。（記者李怡／攝影）
Costco「餃子大軍」攻占冷凍櫃。（記者李怡／攝影）

Costco「餃子大軍」攻占冷凍櫃。（記者李怡／攝影）
Costco「餃子大軍」攻占冷凍櫃。（記者李怡／攝影）

精華 FAQ

  • 文章指出，好市多冷凍櫃中的亞洲速凍食品愈來愈顯眼，從中式餃子、小籠包到韓式湯包、日式煎餃都有，已形成幾乎一整面「餃子牆」。

  • 因為它主打日式Hane Gyoza煎法，冷凍後可直接下鍋，不必另加油，約12分鐘就能完成，煎好後外皮薄脆、底部帶有酥香脆皮。

  • 核心在於省時又省錢。相較外賣常要付稅、小費與外送費，速凍食品只要十幾元買一大盒，忙時幾分鐘就能端上桌，對家庭很實用。

煎餃 好市多 小費

上一則

慈善捐款竟無法抵稅？原因出在這

下一則

速食店In-N-Out Burger 店長年薪20萬美元 高同業快3倍

延伸閱讀

好市多隱藏款三文魚 華人無限回購「比餐廳好吃」

好市多隱藏款三文魚 華人無限回購「比餐廳好吃」
不用專跑華人超市 好市多月餅、鳳梨酥 過節正當紅

不用專跑華人超市 好市多月餅、鳳梨酥 過節正當紅
好市多迷你雙起司可頌烤8分鐘香氣滿屋 華人讚「好吃到離譜」

好市多迷你雙起司可頌烤8分鐘香氣滿屋 華人讚「好吃到離譜」
好市多新口味披薩一盒12美元 華人讚肉量、蔬菜都不含糊

好市多新口味披薩一盒12美元 華人讚肉量、蔬菜都不含糊
為團圓飯加菜 舊金山燒臘店排長龍

為團圓飯加菜 舊金山燒臘店排長龍
好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

熱門新聞

所羅門．奧里和兒子安吉爾在開始上班前一起合影。（洛杉磯時報／Sandy Huffaker攝影)

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

2026-09-24 15:02
加州第19選區眾議員司嘉怡（Catherine Stefani）（圖）的外勤代表遭ICE逮捕。（記者李怡╱攝影）

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

2026-09-22 15:36
經濟學家發現，今年退休帳戶的快速膨脹，讓一批接近退休年齡的美國人，提前離開職場。（路透）

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

2026-09-23 20:29
好市多牛肉區種類豐富。（記者朱敏梓／攝影）

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

2026-09-22 21:02
有社媒女神之稱的爾灣亞裔女Iris Rabaya Au一度經手大額資金，名車、奢侈品牌包也成為生活一部分。但她將超過260萬美元轉入個人帳戶後，未如實申報收入。（取自Iris Rabaya Au社媒）

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

2026-09-25 16:01
留學生即使尚未取得綠卡，在美居留達一定年限後，也可能成為美國稅務居民，海外金融帳戶合計金額若超過規定門檻，須留意FBAR申報義務。（AI生成示意圖）

沒綠卡 海外帳戶超萬元也要申報 會計師：漏報超麻煩

2026-09-22 22:24

超人氣

更多 >
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌
8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退

8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退