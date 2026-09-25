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華人實測 好市多旅遊省很大 還有隱藏福利

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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王先生透過威基基麗思卡爾頓公寓酒店官網預訂的海景套房，四晚總價4389.13元；...
王先生透過威基基麗思卡爾頓公寓酒店官網預訂的海景套房，四晚總價4389.13元；右圖為好市多旅遊訂單，相同房型四晚加六天租車，套裝總價4370.12元。（王先生提供）

居住在洛杉磯的王先生9月初與家人前往夏威夷，安排七天六晚的假期。為了看周五晚間的威基基煙火，他早早訂好另一家酒店的兩晚海景房，接下來四晚則打算入住威基基麗思卡爾頓公寓酒店。太太提醒他，好市多旅遊（Costco Travel）可能更划算。王先生抱著試試看的心態搜尋，結果讓他直呼「超值」，讓他直接省下租車錢。

王先生提供的訂單顯示，9月6日至10日入住麗思卡爾頓公寓酒店的Grand Ocean View Suite，酒店官網四晚住宿總價為4389.13元。他在好市多旅遊找到相同日期、相同房型的套裝，除了四晚酒店，還包含9月4日中午至10日中午的Enterprise休旅車租賃，含稅總價為4370.12元。酒店加租車的價格，比官網單訂酒店還便宜19.01元。

王先生透過好市多旅遊預訂四晚酒店及六天高級休旅車，套裝總價比酒店官網單訂同房型四...
王先生透過好市多旅遊預訂四晚酒店及六天高級休旅車，套裝總價比酒店官網單訂同房型四晚還低19.01元，相當於省下另行租車的費用。圖為訂單所列的Specialty SUV車型，實際車款依取車時供應情況而定。（王先生提供）

王先生說，他原本打算在其他網站租車，查到相近等級車輛的六天價格約600元。若將這筆參考報價加上官網房價，分開預訂約需4989元，比好市多套裝高約619元。好市多訂單並未單獨列出租車價格；預訂車輛為Specialty SUV等級，以Range Rover Sport、BMW X7、Mercedes GLS或同級車為例，實際取車款式視車行供應而定。

套裝中還有王先生起初沒有留意的福利：每次入住可獲100元度假村消費抵用額，並免收每日度假村費。若100元抵用額全用，連同住宿與租車的估算價差，這次行程的優惠價值約達719元。不過，抵用額須依酒店規定使用，並非退還現金。

王先生的訂單還列出每日100元、加碼每日25元的即時優惠。兩項折扣已反映在4370.12元的付款總額內，不能再次從總價扣除。他表示，過去只知道好市多賣場商品價格不錯，這次才發現旅遊套裝值得連同租車及附加福利一起比較。王先生還發現，部分好市多旅遊套裝會將保證升級房型列為訂單福利。

另一名洛杉磯居民Ricky表示，他很喜歡到墨西哥坎昆、Los Cabos等地度假，多次使用好市多旅遊訂購行程，通常能找到划算的套裝。他認為，機票、酒店及接機服務可以一起安排，省去分別查找和預訂的麻煩。

好市多旅遊網站展示的優惠不只房價折扣。有些套裝提供「住五晚付四晚」或「住四晚付三晚」，有些則將每日早餐、停車、度假村費及消費抵用額納入方案。例如茂宜島Fairmont Kea Lani套裝列有「住五晚付四晚」、每日自助早餐、免度假村體驗費及免費代客泊車；歐胡島Wayfinder Waikiki套裝則列有「住四晚付三晚」、免每日度假村費與贈送好市多電子購物卡。

夏威夷浮潛聖地恐龍灣。（王先生提供）
夏威夷浮潛聖地恐龍灣。（王先生提供）

對家庭旅客而言，早餐和停車也可能是不小的開支。夏威夷大島Hilton Waikoloa Village套裝列有兒童免費早餐、減價停車、免度假村費及150元即時折扣；茂宜島Hyatt Regency Maui套裝則包括每日自助早餐、150元度假村抵用額及夏威夷傳統宴會門票折扣。部分墨西哥度假套裝及郵輪行程還附贈好市多電子購物卡。

精華 FAQ

  • 他訂到麗思卡爾頓公寓酒店4晚加6天Enterprise休旅車的套裝，總價4370.12元，竟比酒店官網單訂4晚的4389.13元還便宜19.01元。

  • 套裝還提供每次入住100元度假村消費抵用額，並免收每日度假村費；若把抵用額算入，連同省下的租車費，整體優惠價值約可達719元。

  • 文中指出，家庭旅客可受惠於早餐、停車與度假村費折扣；像墨西哥坎昆、Los Cabos或夏威夷套裝，也常見住五晚付四晚、電子購物卡等優惠。

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