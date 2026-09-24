不用專跑華人超市 好市多月餅、鳳梨酥 過節正當紅

中秋節將至，雙黃蓮蓉等傳統月餅進入Costco貨架，成為華人家庭應節及送禮選擇。（記者李怡／攝影）

月餅、鳳梨酥 、蛋黃、蓮蓉，一看到這些熟悉的食品，就知道中秋節近了。隨著中秋佳節腳步逼近，不少灣區華人家庭開始準備過節食品和送親友的伴手禮。近年好市多 （Costco ）貨架上的亞洲食品愈來愈豐富，從傳統雙黃蓮蓉月餅、新式奶黃流心，到台灣鳳梨酥，都成為節日前讓華人消費者注意的商品。過去得專程跑華人超市找的「家鄉味」，如今買牛奶、蔬果時也可能順手帶回家。

好市多目前銷售的Joy Luck Palace雙黃蓮蓉月餅，一盒四個，淨重24.7盎司，產地為台灣。雙黃搭配蓮蓉是傳統廣式月餅中相當經典的組合，切開一個月餅，全家人就能一起分著吃。好市多官網也直接將這款產品定位為傳統中秋節月餅及節日送禮選擇。

喜歡傳統口味、又在意禮盒外觀的消費者，還可看到Emperor Premium雙黃純蓮蓉月餅。好市多產品資料顯示，這款月餅同樣主打雙蛋黃與純蓮蓉，禮盒加入金色壓印及布料內襯等設計，明顯兼顧送禮需求。

近年口味也在改變。除了傳統蓮蓉蛋黃，奶黃流心逐漸成為另一類中秋熱門選擇。好市多不同市場可以看到流心月餅產品，例如奶黃流心月餅切開後帶有柔滑奶黃內餡，相較傳統蓮蓉月餅，更接近現代甜點的口感。

如果覺得月餅太甜或太厚重，鳳梨酥是另一個選擇。Costco Same-Day平台列有台灣製Isabelle鳳梨酥，一盒16個、27.1盎司。獨立小包裝適合拿到公司與同事分享，也方便當做伴手禮。

舊金山好市多早在8月就已出現濃濃「過節味」。記者此前走訪發現，店內除了美式麵包、零食和冷凍食品，月餅、鳳梨酥、水餃、麵條等印有中文的亞洲食品也十分醒目。當時貨架上的廣州酒家經典廣式月餅禮盒，一盒六個、22.6盎司，店內標價23.79元。

好市多不同分店的商品、價格及庫存可能不同，季節性商品也可能很快售罄，消費者仍應以當地門市實際供應為準。

中秋節將至，雙黃蓮蓉等傳統月餅進入Costco貨架，成為華人家庭應節及送禮選擇。（記者李怡／攝影）