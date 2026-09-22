花2.99元自製奶茶 Trader Joe's新品華人愛

Trader Joe's推出的9月新品中，一款帶有英倫風格的「London Fog Tea Drink Concentrate」（倫敦霧茶飲濃縮液）意外受到華人消費者青睞。（Trader Joe's官網）

Trader Joe's近期推出的新品中，一款帶英倫風格的「London Fog Tea Drink Concentrate」（倫敦霧茶飲濃縮液）意外受華人 消費者青睞。不少華人分享，這款濃縮液只要加入牛奶 ，就能調製出熟悉的奶茶風味，喝起來超有「伯爵奶茶」的味道。由於口味與華人熟悉的茶飲相近，部分消費者甚至一次購買兩、三瓶囤貨，擔心熱門新品再次出現缺貨情況。

住在南加 州的陳小姐平時就喜歡喝手搖飲，尤其偏愛奶茶。她表示，近期南加天氣炎熱，有時想喝飲料又懶得出門，加上市面的手搖飲價格普遍不便宜，因此偶爾會在家自製奶茶。

日前她在Trader Joe's逛街時，意外看到這款倫敦霧茶飲濃縮液，抱著好奇心買一瓶回家試喝。沒想到加入牛奶後，茶香與奶香融合得相當順口，喝起來竟然很像星巴克或飲料店販售的伯爵奶茶，讓她相當驚喜。

陳小姐笑說，原本只是嘗鮮，沒想到意外找到喜歡的居家飲品，不僅不用特別出門買手搖飲，也能省下一筆飲料費，讓她直呼「真的很划算」。

她也說，這款新品的吸引力，除省錢也在於方便。無需自己沖泡茶葉、等待茶湯冷卻或另外調配糖漿，只要將濃縮液與牛奶混合，幾分鐘內就能在家完成。想喝冰飲時加入冰塊，天氣轉涼則可以搭配熱牛奶飲用。

另一熱愛奶茶的鐘小姐表示，近日在threads等平台看到不少人討論這款濃縮液，特別到Trader Joe's買了一罐回家嘗試。她原本只是抱著試試看的心態，沒想到發現濃縮液相當容易搭配，能調製出各種風味奶茶，讓她相當驚喜。

鐘小姐表示，過去Trader Joe's不少受消費者歡迎的商品，都曾出現缺貨，有些商品甚至推出一段時間後便不再販售，因此她也擔心這款濃縮液會突然買不到。試喝後沒過幾天，她就再次前往Trader Joe's，一口氣買了好幾罐囤在家。

Trader Joe's官方建議，民眾可取濃縮液採2：1比例調製，也就是每一份濃縮液加入兩份牛奶或非乳製飲品。這款London Fog茶飲濃縮液每瓶16液量盎司（約473毫升），售價2.99美元。