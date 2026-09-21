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Trader Joe's萬聖節2.99元帆布袋 月底上架

記者邵敏／綜合報導
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Trader Joe's萬聖節限定迷你帆布袋30日上架，售價2.99元。（Tra...
Trader Joe's萬聖節限定迷你帆布袋30日上架，售價2.99元。（Trader Joe's提供）

連鎖超市Trader Joe's萬聖節限定迷你帆布袋回歸，9月30日全美門市上架。這款售價僅2.99元的「不給糖就搗蛋」迷你帆布袋（Trick-or-Treat Mini Canvas Totes），往年曾掀起排隊搶購熱潮，今年再度推出，預計很快就會售罄。

據USA TODAY等綜合報導，Trader Joe's已確認月底開始出售萬聖節迷你袋，限時供應。此次推出的帆布袋延續去年版本，長約13吋、11吋高、6吋寬，售價仍為2.99元，材質同樣是65%棉、35%聚酯纖維，兩側均設有口袋。

今年最大變化在於款式配色，推出兩款黑色設計，其中一款為橙色Trader Joe's標誌，另一款則搭配綠色提把及紫色底部；另外還有綠色搭配紫色提把、黑色底部及橙色標誌，以及紫色搭配螢光綠標誌的款式。這款迷你帆布袋可用於裝萬聖節糖果，也可作為小型購物袋或節日送禮袋。

媒體曾報導，迷你袋在二手市場一度被掛出近1000元高價，稀有款網路掛牌價甚至達5000至7000元。不過，這些高價屬於掛牌價，不一定能夠成交。

去年萬聖節迷你袋上市後，消費者紛紛在社群平台曬出自己的「戰利品」，也有人自行加布貼、吊飾及彩繪。因為價格便宜，而且很快售罄，不少消費者一次購買多種顏色。

但並非所有人都熱衷搶購，有消費者直言「1000%不買」，表示不願為一個便宜帆布袋排隊；也有人認為款式、顏色與去年相近，希望Trader Joe's推出更多不同設計。本報此前報導，帆布袋出售日，超百人排隊搶購，有人因此質疑，是否值得花數小時排隊購買一個售價不到3元的小袋子。

精華 FAQ

  • 這款「不給糖就搗蛋」迷你帆布袋將於9月30日在全美Trader Joe's門市開賣，屬於限時供應商品，外界預期很快就會售罄。

  • 每個售價僅2.99元，延續去年版本，尺寸約13吋長、11吋高、6吋寬，材質為65%棉與35%聚酯纖維，兩側也都有口袋。

  • 今年主打4款配色，包括黑底橙標誌、黑底綠提把紫底、綠色搭紫提把黑底，以及紫色搭螢光綠標誌；因價格低又易缺貨，過去曾在二手市場被高價轉售。

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