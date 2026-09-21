擊敗麥當勞、 Chick-fil-A 全美最佳速食早餐Biscuitville四連霸
美國一家規模不大的南方連鎖餐廳Biscuitville，再度在USA Today「10 Best讀者票選獎」中奪得最佳速食早餐冠軍，擊敗麥當勞和Chick-fil-A等家喻戶曉的連鎖品牌。
USA Today報導，這已是Biscuitville連續第四年拿下最佳速食早餐稱號。2026年的評選中，Biscuitville名列第一，緊隨其後的是Farmer Boys、Del Taco、麥當勞和Chick-fil-A。
該結果之所以令人意外，是因為與它擊敗的那些全國性連鎖品牌相比，Biscuitville的規模實在小得多。該家族經營的餐飲公司共有87家餐廳，分布北卡、南卡和維吉尼亞州。
Biscuitville的版圖仍持續擴張，但仍主要分布在上述三個州。對那些有機會品嘗到Biscuitville的人來說，這家連鎖餐廳早已憑藉一項非常具有南方特色的招牌美食建立口碑——比斯吉（biscuit）。Biscuitville表示，他們的比斯吉都是現場手工製作、每15分鐘新鮮出爐，並以「比斯吉窗口之家」自居。餐單除培根、雞蛋起司和香腸蛋比斯吉等常見選擇外，還提供多種南方風味餐點，包括鄉村火腿、炸雞、玉米糝以及鄉村肉汁。其中還有一款辣味雞肉蜂蜜比斯吉，將炸雞搭配甜甜的蜂蜜，形成甜辣交織的口味。
它是在USA Today的「10 Best讀者票選獎」中，再度拿下最佳速食早餐冠軍，而且已經連續第4年獲此殊榮，顯示讀者對其早餐品質持續肯定。 雖然規模遠小於全國性連鎖品牌，但Biscuitville以現做手工比斯吉、每15分鐘新鮮出爐，以及濃厚南方風味餐點建立口碑，成功吸引選票。 Biscuitville目前共有87家餐廳，主要分布在北卡、南卡和維吉尼亞州，餐點除培根蛋起司與香腸蛋比斯吉外，還有炸雞、鄉村火腿與辣味雞肉蜂蜜比斯吉。
精華 FAQ
它是在USA Today的「10 Best讀者票選獎」中，再度拿下最佳速食早餐冠軍，而且已經連續第4年獲此殊榮，顯示讀者對其早餐品質持續肯定。
雖然規模遠小於全國性連鎖品牌，但Biscuitville以現做手工比斯吉、每15分鐘新鮮出爐，以及濃厚南方風味餐點建立口碑，成功吸引選票。
Biscuitville目前共有87家餐廳，主要分布在北卡、南卡和維吉尼亞州，餐點除培根蛋起司與香腸蛋比斯吉外，還有炸雞、鄉村火腿與辣味雞肉蜂蜜比斯吉。
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贏麥當勞 全美最佳速食早餐Biscuitville連四年稱霸
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