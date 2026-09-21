擊敗麥當勞、 Chick-fil-A 全美最佳速食早餐Biscuitville四連霸

美國一家規模不大的南方連鎖餐廳Biscuitville，再度在「今日美國報」（USA Today）「10Best讀者票選獎」（10Best Readers' Choice Awards）中奪得最佳速食早餐冠軍，擊敗麥當勞（McDonald's）和Chick-fil-A等家喻戶曉的連鎖品牌。(取自Biscuitville官網）

美國一家規模不大的南方連鎖餐廳Biscuitville，再度在USA Today「10 Best讀者票選獎」中奪得最佳速食早餐 冠軍，擊敗麥當勞 和Chick-fil-A等家喻戶曉的連鎖品牌。

USA Today報導，這已是Biscuitville連續第四年拿下最佳速食早餐稱號。2026年的評選中，Biscuitville名列第一，緊隨其後的是Farmer Boys、Del Taco、麥當勞和Chick-fil-A。

該結果之所以令人意外，是因為與它擊敗的那些全國性連鎖品牌相比，Biscuitville的規模實在小得多。該家族經營的餐飲公司共有87家餐廳，分布北卡、南卡 和維吉尼亞州。

Biscuitville的版圖仍持續擴張，但仍主要分布在上述三個州。對那些有機會品嘗到Biscuitville的人來說，這家連鎖餐廳早已憑藉一項非常具有南方特色的招牌美食建立口碑——比斯吉（biscuit）。Biscuitville表示，他們的比斯吉都是現場手工製作、每15分鐘新鮮出爐，並以「比斯吉窗口之家」自居。餐單除培根、雞蛋起司和香腸蛋比斯吉等常見選擇外，還提供多種南方風味餐點，包括鄉村火腿、炸雞、玉米糝以及鄉村肉汁。其中還有一款辣味雞肉蜂蜜比斯吉，將炸雞搭配甜甜的蜂蜜，形成甜辣交織的口味。