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Costco美食廣場人氣餐點回歸 引逾1萬則猜測

記者朱敏梓/綜合報導
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好市多美食廣場是不少會員購物後補充能量的熱門去處，價格親民的餐點長年累積大批忠實...
好市多美食廣場是不少會員購物後補充能量的熱門去處，價格親民的餐點長年累積大批忠實顧客。圖為好市多美食廣場。（記者朱敏梓／攝影）

好市多Costco）美食廣場將迎回一款消失已久的人氣餐點，但官方刻意將答案藏起，引來會員猜測。相關討論湧入超過1萬400則留言。好市多18日揭曉謎底，是2024年下架的Twisted Churro（扭結吉拿棒），但部分消費者更期待1990年代的直條版本。

綜合Yahoo Lifestyle、Delish及MySA報導，好市多發布預告，宣布一款已退出菜單的餐點將限時回歸。影片中的食物被刻意模糊處理，沒有直接公布名稱，讓會員自行猜答案。

相關Reddit討論串迅速累積超過1萬4000則留言，有人猜測綜合披薩，也有人期待手工沾巧克力冰淇淋棒或肉桂糖蝴蝶餅等。隨著討論熱度升溫，好市多18日揭曉謎底，答案就是扭結吉拿棒。但好市多尚未公布全美統一上架日期、售價及供應期限。

吉拿棒曾是好市多美食廣場代表性甜點。早在1990年代，好市多便開始販售外層裹滿肉桂糖的長條吉拿棒，售價僅99分，因分量大、價格低，累積大批支持者。疫情期間，美食廣場菜單縮減，吉拿棒一度下架。2021年重新推出時，直條款改成由兩條麵糰交織而成的扭結版，售價增加50分，漲至1.49元。好市多強調扭結版吉拿棒尺寸更大，但會員評價不一。有人認為扭結造型更有分量，也有人抱怨質地偏軟、肉桂味不足，口感不如原版酥脆。

2024年初，扭結吉拿棒撤出菜單，以售價2.49元的Double Chocolate Chunk Cookie（雙重巧克力大塊餅乾）取代。這項變動令不少會員失望，社群平台也出現要求恢復吉拿棒的聲音。

精華 FAQ

  • 好市多18日揭曉答案，確認回歸的是2024年下架的Twisted Churro，也就是扭結吉拿棒，並非部分會員猜測的披薩或其他甜點。

  • 因為好市多在影片中刻意把食物模糊處理，沒有直接公布名稱，讓會員自行猜答案，相關Reddit討論因此迅速累積超過1萬4000則留言。

  • 舊版是1990年代的直條吉拿棒，售價99分；2021年改成扭結版後售價1.49元，尺寸更大但口感評價分歧，2024年又被雙重巧克力餅乾取代。

好市多 疫情 Costco

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