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用3年氣炸鍋退回好市多 加10元換新貨

記者王若然╱綜合報導
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女子將使用三年的氣炸掛退貨給好市多，還鼓勵要最大化使用會員資格。（記者王若然╱攝...
女子將使用三年的氣炸掛退貨給好市多，還鼓勵要最大化使用會員資格。（記者王若然╱攝影）

一名加州女子鼓勵好市多Costco）會員「最大化利用會員資格」，她稱退貨了一台用了三年的氣炸鍋，結果只多付10元，就換到一台升級版新機。

MSN新聞網報導，TikTok用戶Julia Kaitlin（帳號@j0llibae）8月20日分享這段影片，目前觀看次數已超過48萬。這支爆紅影片一開始，是Kaitlin站在好市多退貨櫃檯前。「這樣是436元。」收銀員說，表明她獲得的退款金額。影片說明文字寫道，當被問到商品是否有任何問題時，她回答「無法開機」。

畫面隨即切換到Kaitlin興奮宣布：「太好了！我們去買一台新氣炸鍋吧。」

Kaitlin的這項舉動之所以引發關注，是因為許多網友原本以為，好市多雖然退貨政策寬鬆，但對電子產品與家電應設有期限。

好市多素以提供會員相對寬鬆的「滿意保證」聞名，一般來說，只要會員對購買商品不滿意，好市多都允許退貨，這也是好市多會員資格常被提及的一大福利。

好市多的政策確實證實，部分電子產品與家電適用90天退貨期限。不過，這項90天規定只適用特定類別，包括大型家電、電視、電腦、相機以及其他列於名單上的電子產品，其中不包含氣炸鍋。儘管如此，好市多仍可就個別退貨進行評估，並保留限制退貨政策的權利，因此消費者不應假設，只要商品不在例外清單，即使已使用三年，也一定能獲准退貨。

並非所有人都認可Kaitlin的做法。「就是這種人，才害得好政策被改掉。」一網友留言。

不少網友擔心，如果顧客習慣性地在使用多年後才退貨，恐怕會侵蝕公司利潤，進而促使公司加強審查，最終導致零售商制定更嚴格的退貨規定。

這種觀點也點出一項關鍵差異：出於真正合理原因的退貨，與濫用制度、把退貨當成「以舊換新」管道，兩者性質截然不同。

Kaitlin用氣炸鍋換新機的這段影片，至今仍是熱門話題。對她本人而言，事情很簡單。她的好市多會員資格，讓她得以在使用氣炸鍋三年後退貨，最終只多付10元，就抱著一台新機型走出賣場。

Subplot News已透過電郵聯繫Julia，並透過官網聯繫方式聯繫好市多請求置評。

精華 FAQ

  • 她先把用了3年的氣炸鍋帶到好市多退貨櫃檯，獲得436元退款，之後再只多付10元，就買到一台升級版的新氣炸鍋。

  • 因為許多人原本以為電子產品或家電都有較嚴格的退貨期限，沒想到氣炸鍋用3年仍能退貨，因此有人認為她是在濫用寬鬆政策。

  • 好市多部分電子產品與家電確有90天期限，但主要適用大型家電、電視、電腦、相機等類別，氣炸鍋不在例外清單內，不過公司仍保留個案審核權。

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