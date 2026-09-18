Costco開家居展貨中心 方便先看實品再下單
Costco除了大型倉儲賣場，在南加安大略（Ontario）還有一家較少民眾知道的家居展示中心（Home Showroom）。記者日前走訪發現，這裡進門同樣須刷會員卡，店內卻沒有成排的食品、日用品貨架，也沒有販售熱狗、披薩的美食區。開放的展示空間不大，主要陳列冰箱、爐具等大型家電，以及少量床和沙發，讓會員在網購前先看看實品。
從外觀看，展示中心所在建築相當龐大，但真正開放給會員走動、查看商品的區域只占一小部分，與一般Costco寬闊的賣場形成反差。商品以廚房家電較為集中，沒有大量堆放的庫存，而是逐一陳列，方便近距離查看外觀與細節；家具則僅有幾張床和沙發，並非擺滿各式家具的大型家居賣場。從展示區往後望，還能看到不少家居裝飾品及相關商品，乍看似乎另有一片可逛的空間，但該區實際上供工作人員使用，並未對會員開放。會員能自由走動的範圍，仍集中在前方的家電與家具展示區。
這處據點的功能更偏向「先看實品，再考慮下單」。Costco相關資料顯示，展示中心工作人員除介紹及示範商品，也協助處理Costco.com網路訂單，包括查詢庫存、訂單與配送情況。準備購買大型家電或家具的會員，可先到現場查看部分商品，再了解訂購與配送安排。
這種店型也讓部分消費者感到驚訝又陌生。有網友在Reddit分享造訪經驗，指出展示空間比建築外觀給人的印象小得多，引來不少人驚訝Costco竟有這類據點。另有網友原以為能看到更多網站販售的戶外家具，實際到訪後卻發現空間比預期小。
這裡主要展示冰箱、爐具等大型家電，也有少量床和沙發，重點是讓會員先看實品再決定是否透過網路下單，並非一般大量陳列商品的賣場。 它的開放區域相對小，沒有成排食品、日用品貨架，也沒有熱狗和披薩美食區；商品以逐一展示為主，更多是看樣品而不是現場大量選購。 工作人員除了介紹和示範商品，也能協助處理Costco.com訂單，包括查詢庫存、了解訂單狀態與配送情況，方便購買大型家電或家具的會員完成後續流程。
精華 FAQ
這裡主要展示冰箱、爐具等大型家電，也有少量床和沙發，重點是讓會員先看實品再決定是否透過網路下單，並非一般大量陳列商品的賣場。
它的開放區域相對小，沒有成排食品、日用品貨架，也沒有熱狗和披薩美食區；商品以逐一展示為主，更多是看樣品而不是現場大量選購。
工作人員除了介紹和示範商品，也能協助處理Costco.com訂單，包括查詢庫存、了解訂單狀態與配送情況，方便購買大型家電或家具的會員完成後續流程。
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