省錢談戀愛 Costco約會正當紅

美國一次約會平均花費約189美元；相比之下，Costco兩人各吃一份經典熱狗加飲料套餐，總共只要3美元、未稅。因此，有Costco愛好者乾脆將兩人一起逛賣場稱為「Costco約會」。（本報檔案照／記者劉子為攝影）

在外食、娛樂消費上漲之際，原本只是日常採買場所的好市多（Costco ），如今在加州 部分消費者眼中，正逐漸成為一種另類的休閒娛樂。逛賣場、吃熱狗、試吃商品、尋寶，甚至約會、交友都能在好市多完成。

USA Today報導指出，愈來愈多消費者到好市多不再只是「買完就走」，而是當成一種消遣。從洛杉磯 約好友一起逛賣場網紅、希望認識新朋友的矽谷媽媽，到大學生組成社團相約，這股「Costco社交」風潮正逐漸擴大。

Costco會成為另類娛樂選項，與相對低廉的消費有關。根據華爾街日報報導，美國一次約會平均花費約189元；相比之下，Costco兩人各吃一份經典熱狗加飲料套餐，只要3元。因此，有Costco愛好者乾脆將兩人一起逛賣場稱為「Costco約會」。不過，Costco約會真正的花費往往不只3元。網友笑稱，兩人通常得先在賣場花上至少200元，「買了一堆不知道為什麼要買的東西」，才會享用這頓便宜晚餐。

部分加州人則直接把Costco變成相親場所。Costco似乎注意到這項「浪漫商機」，官網甚至設有專區，提供情侶約會建議，推薦內容主要包括購買電影票、鮮花及餐廳禮品卡等。（記者李怡／攝影）

逛Costco本身就具備不少傳統約會活動的元素，包括一起閒逛、試吃、瀏覽商品，以及最後坐下來吃頓飯。好市多似乎也注意到這項「浪漫商機」，官網甚至設有專區，提供情侶約會建議，推薦內容主要包括購買電影票、鮮花及餐廳禮品卡等。

部分加州人則直接把Costco變成相親場所。去年11月，舊金山一間Costco舉辦單身之夜活動，吸引超過200名單身男女參加，活動由AI交友App Rarebird贊助。參加者透過別上鳥形胸針來表明自己正在尋找對象，現場也提供印有破冰問題的卡片，鼓勵陌生人互動，例如交換彼此推薦的Costco商品，讓原本以購物為主的賣場變成另類社交場合。

Costco甚至真的促成一段走進婚姻的加州戀情。Lisa Torres與Sterling Lockert表示，兩人就是在Costco工作時認識，後來Lockert搬離當地，兩人仍保持聯絡，直到他再次搬回加州。兩人今年5月在馬林縣結婚，並在婚禮網站上以「From the Costco Aisle to the Wedding Aisle（從Costco貨架走到婚禮殿堂）」形容兩人的愛情故事。

Costco也逐漸成為一些消費者舉辦聚會的選擇。今年稍早，Vivian Cid就在新開幕的Roseville Costco，為熱愛Costco的丈夫安排驚喜生日派對，並事先秘密邀請親朋好友到場。Cid笑說：「我們以前迪斯可時代會去夜店，但現在，這裡就是我們的夜店。」